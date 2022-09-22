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Общество > Происшествия

Газовая экспедиция. Средневековые артефакты обнаружили на месте строительства завода в Приамурье

14 ноября, 12:51
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Более 5 тыс. предметов раннего средневековья обнаружили археологи на месте строительства газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в окрестностях города Свободный Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба группы «СИБУР», при поддержке которой проводились раскопки.

«Раскопки раннесредневекового поселения, относящегося к михайловской археологической культуре, начались в июле. Площадь работ превысила 1,6 тыс. кв. м. Трехмесячная экспедиция стала одним из самых масштабных археологических проектов в Амурской области, в ней участвовали 133 человека… В ходе раскопок археологи обнаружили и исследовали шесть жилищ, 21 хозяйственную яму-погреб, более 5 тыс. артефактов», — говорится в сообщении.

Участниками экспедиции стали ученые из Благовещенска, Владивостока, Хабаровска, Читы, Новосибирска и Москвы, а также школьники и студенты, передает ТАСС. Амурские археологи впервые смогли исследовать не отдельное жилище представителей михайловской культуры, а весь комплекс древнего поселения — памятник «Черниговка, селище-5».

«Полученные в ходе раскопок данные находятся на стадии глубокой камеральной обработки. Но, проанализировав часть материала, уже можно говорить об определенном научном открытии в области раннесредневековой археологии. Речи идет о новой группе в михайловской археологической культуре», — заявил директор центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области Денис Волков.

Прежде изученные памятники этой культуры находились только на юге и севере Амурской области, а центральная часть региона оставалась белым пятном — проведенные раскопки позволили его заполнить.

Впервые на амурских памятниках михайловской культуры найдены мелкие скульптуры животных.

«Важной находкой является лапчатая бронзовая подвеска, которая позволит пролить свет на то, откуда появилась михайловская культура. Подвеска, предположительно, относится к карасукской археологической культуре, распространенной в Южной Сибири и Казахстане. Следовательно, это монголоязычное население могло мигрировать на территорию Приамурья из Забайкалья», — добавил Волков.

Ученым предстоит большая работа по обработке найденных артефактов, установлению возраста находок с помощью радиоуглеродного анализа и восстановлению собранной керамики. Этим займутся специалисты Новосибирского государственного университета и Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. Затем все предметы передадут на хранение в Амурский областной краеведческий музей.

Памятник «Черниговка, селище-5» относится к михайловской археологической культуре, представители которой населяли Приамурье во II-VI веках нашей эры. Этот памятник открыли в 2016 году во время археологической разведки площади возможного строительства Амурского газохимического комплекса. Предварительно он датирован VI веком нашей эры.

Амурский ГПЗ строится с 2015 года в 18 км от города Свободный. Это будет крупнейшее в России и одно из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Проектная мощность завода составит 42 млрд кубометров сырьевого газа в год. Для сравнения: объем переработки природного газа всеми существующими газоперерабатывающими заводами России в 2016 году составил около 74 млрд кубометров.

В состав ГПЗ войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 млн кубических м в год.

Инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ является ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в группу СИБУР).

Автор

Олег Корин

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