Массовый вброс. Российские фальшивомонетчики чаще подделывают пятитысячную купюру

Пятитысячная купюра является самой популярной у орудующих в России фальшивомонетчиков, сообщили 8 января в Министерстве внутренних дел РФ.

«По данным Банка России, за девять месяцев 2018 года из оборота изъято более 29,7 тысяч поддельных купюр и монет Банка России, а также иностранных денежных знаков, — цитирует ТАСС представителя пресс-центра МВД. — Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2018 году являлись купюры номиналом 5000 рублей».

Наибольшее количество преступлений, квалифицируемых по статье 186 («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг») УК РФ, зарегистрировано в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Нижегородской, Новосибирской, Тульской, Волгоградской и Ростовской областях, рассказал собеседник агентства.

В начале сентября прошлого года в России банкоматы временно перестали принимать пятитысячные купюры из-за массового вброса фальшивых банкнот этого номинала. Как сообщалось, ущерб от действий мошенников мог составить несколько миллилонов рублей.

В отчете Банке России за второй квартал 2018 года говорилось, что регулятор за этот период обнаружил 9415 поддельных дензнаков. По данным Центробанка на тот момент, пятитысячные купюры по числу фальшивок занимали первое место после банкноты в 1 тысячу рублей.

Также ЦБ сообщал, что во втором квартале минувшего года из оборота было изъято 16 подделок новых банкнот номиналом в 2000 рублей.

Напомним, в октябре 2017 года в оборот были выпущены две новые купюры Банка России — достоинством 200 и 2000 рублей. Помимо этого, в обращении ходят купюры достоинством 100, 500, 1000 и 5000 руб.