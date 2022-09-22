Публичный отчет. В помощь пострадавшим в Магнитогорске собрали более 23 млн рублей

С момента трагедии в Магнитогорске россияне перечислили на благотворительный счет, открытый для помощи пострадавшим и семьям погибших, более 23 миллионов рублей, сообщили «Российской газете» в администрации города.

— Размеры пожертвований превысили 23 миллиона 224 тысячи рублей, — рассказала представитель мэрии Ольга Беличенко. — Один миллион 665 тысяч рублей выплачены пострадавшим на компенсацию расходов по аренде жилья. Еще 975 тысяч переданы в качестве материальной помощи на погребение.

Ранее губернатор региона Борис Дубровский потребовал публичного отчета за каждый рубль, потраченный из благотворительного фонда, сообщает «Российская газета». Региональные выплаты, по решению властей, увеличены на треть — до 93 миллионов рублей. Из резервного фонда правительства РФ по распоряжению Дмитрия Медведева будет перечислено 65 миллионов. Еще 100 миллионов рублей направил на помощь пострадавшим Магнитогорский меткомбинат.

Ранее областные власти и руководство комбината приняли решение о том, что семьи погибших получат компенсацию в размере миллиона рублей, получившие тяжкий и средний вред здоровью — по 400 тысяч, люди с легкими травмами — 200 тысяч рублей. Все потерявшие жилье будут обеспечены новыми квартирами.