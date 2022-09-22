Контроль за торговлей. Россельхознадзор объявил о неизвестном происхождении порядка 60% черной икры

Россельхознадзор не смог отследить происхождение порядка 60% исследованных образцов черной икры. Об этом, как передает ТАСС, рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы провели сейчас исследование по электронной системе по черной икре. Из десяти образцов черной икры, которые мы взяли, прослеживаемость есть только у четырех образцов, которые были ввезены по импорту. То есть из Китая и из Италии полностью послеживаемость есть до магазина», — сказал Данкверт.

Руководитель ведомства также отметил, что производители черной икры нередко не упоминают о том, что сырье является продуктом аквакультуры, а также используют названия, связанные с Каспийским морем, либо с Астраханью, «но никак не с Китаем и с Италией».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в преддверии новогодних праздников ведомство усилило контроль за объектами уличной торговли, особенно реализующими икру. В случае выявления нарушений некачественная продукция будет изыматься.