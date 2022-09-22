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Общество > Жизнь

Самобытный потенциал. Названы 8 самых красивых деревень России

06 октября, 13:23
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Купеческое село в Ярославской области, поселения поморов в Архангельской области и старообрядческая деревня в Бурятии — все это можно найти в путеводителе по самым красивым деревням России. В него вошли 8 деревень: Вятское, Ошевенский погост, Кинерма и Десятниково, Ворзогоры, Кильца, Кижма, Большой Куналей.

Все эти места объединяет не только необыкновенная красота, но и богатство традиций, бережно сохраняемых местными жителями, объясняет выбор именно этих деревень член Комиссии ОП РФ по развитию науки и образования Андрей Сукнев.

А президент ассоциации самых красивых деревень России Александр Мерзилов добавляет, что все это живые сельские населенные пункты, сохранившие самобытную архитектуру, красивый пейзаж и сельский уклад жизни. Этот потенциал местные жители, по его словам, используют для развития туризма, и, как следствие, улучшения собственной жизни.

Цель у организаторов акции #отдыхаемвРоссии проста — показать, что в России есть все возможности для отличного отдыха. Новый путеводитель должен подсказать возможные направления, сообщает Культура.рф.

Например, село Ворзогоры впервые упоминается в исторических документах в 1559 году. Тогда это место славилось своими судостроителями. Сегодня эта деревня в Архангельской области привлекает туристов памятниками деревянного зодчества и живописными морскими закатами. Деревню Кильца в той же Архангельской области называют «избяным царством», потому что каждый дом здесь украшен уникальными резными наличниками и фигурными коньками на кровлях.

Жители карельской деревни Кинерма занимаются сельским хозяйством и поддерживают традиционный деревенский уклад. Гостей они потчуют национальными блюдами и предлагают освоить народные ремесла, пишет «Российская газета».

Познакомиться с укладом жизни старообрядцев можно в селе Десятниково в Бурятии. Как и в давние времена, жители занимаются сельским хозяйством, разводят пчел и соблюдают многие традиции.

Подробные описания этих уникальных мест можно найти в новом путеводителе, а дальше дело за малым — увидеть эту красоту своими глазами.

Автор

Олег Корин

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