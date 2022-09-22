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Ниже нормы. Синоптики обещают снегопады в Центральной России

Москва
26 октября, 18:20
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Синоптики предупреждают об изменении характера погоды в Центральном федеральном округе. Об этом сообщили в Росгидромете.

На этой неделе из-за северо-западного циклона, влияние которого на Центральный федеральный округ расширится, в округе ожидаются осадки, преимущественно в виде мокрого снега и снега, ветер с порывами 12-17 м/с, на дорогах возможно образование гололедицы.

Температура воздуха останется ниже климатической нормы на 1-2 градуса, передает ТАСС. Преобладающая температура ночью на севере Центрального федерального округа ожидается от минус 4 до плюс 2 градусов, днем будет от 3 мороза до 3 тепла. На юге округа ночью ожидается минус 6 — плюс 1, днем от 2 мороза до 4 тепла. С 27 октября на севере округа возможно установление временного снежного покрова.

Как отмечают синоптики с 10 по 26 октября антициклон обеспечивал в центре России прохладную погоду, преимущественно без осадков на фоне высокого атмосферного давления. 26 октября под влиянием атмосферного фронта циклона, который переместился из Западной Европы, на северо- западе Центрального федерального округа (в Тверской и Смоленской областях), а также на северо-западе европейской части России (в Псковской, Ленинградской областях и на юге Карелии) прошли сильные осадки в виде снега и мокрого снега. В Псковской области отмечалось налипание мокрого снега, диаметр отложений до 23 мм.

27 октября, атмосферный фронт продолжит определять погоду в столичном регионе. Ночью будет облачно с прояснениями, местами прогнозируется снег, минимальная температура в столице от минус 2 до ноля, по области будет до 5 мороза. Днем облачно местами снег, мокрый снег, максимальная температура в мегаполисе до плюс 2 градусов, в районах Подмосковья — от минус 2 до плюс 3 градусов. На дорогах местами гололедица.

В пятницу, 28 октября, атмосферное давление замедлит свое падение, и даже немного вырастет. Будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег. Температура ночью в Москве около ноля, по области — минус 3 — плюс 2, днем 1-3 тепла и минус 2 — плюс 3 соответственно. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. На дорогах местами гололедица.

В субботу, 29 октября, на погоду Московской области начнет влиять новый циклон с северо-запада. Его атмосферный фронт принесет небольшие осадки. Температура ночью в Москве около ноля, по области будет минус 3 — плюс 2, днем ноль — плюс 2 и минус 2 — плюс 3 соответственно. Ветер южной четверти, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление вернется к нормальному и в последующие дни будет колебаться в небольших пределах около нормы.

В воскресенье на волне атмосферного фронта на юге ЦФО образуется молодой циклон, из-за этого в Москве и Московской области временами пройдет умеренный снег, температура в течение суток будет от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с. В понедельник облачно с прояснениями, ночью 1-6 мороза, днем — от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер восточной четверти 5-10 м/с.

Автор

Олег Корин

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