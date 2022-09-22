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Общество > Жизнь

Сезонная вакцинация. Россияне в 10 раз меньше стали болеть гриппом

28 октября, 19:04
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В 2006 году, когда в нашей стране была введена массовая вакцинация против гриппа, удалось привить около 28 млн. человек. При этом заболеваемость составила 355 человек на 100 тыс. населения. В прошлом году прививки от гриппа получили почти 40 млн. человек (рост охваченных за 10 лет — почти в 1,5 раза). При этом заболеваемость гриппом снизилась на порядок, составив в прошлом эпидсезоне 34 человека на 100 тыс. населения. Такие данные привел заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.

Сезонная вакцинация заканчивается. Прививки уже получили около 40 млн. граждан, в том числе 11 млн. детей. Таким образом показатели остались на уровне прошлого года. Но в Минздраве выразили надежду на то, что прививки еще будут продолжаться. Вакцины хватит: в этом году в регионы централизованно доставлено 47 млн. 800 тысяч доз, примерно на 8 млн. доз больше, чем в прошлом эпидсезоне.

По словам Краевого, впервые есть возможность выйти на рубеж 40% вакцинации населения в целом — это тот уровень охвата профилактикой, который позволяет контролировать эпидемический процесс, сообщает «Российская газета».

По информации ФГБУ «НИИ гриппа», ситуация с распространением в регионах ОРВИ негриппозной этиологии и отдельно гриппом, спокойная.

Согласно рекомендациям ВОЗ, во все вакцины, которые использовались в нынешней прививочной кампании, включены антигены штаммов гриппа типов А и В: А / Калифорния / 7 / 2009 (H1N1), А / Гонконг / 4801 /2014 (H3N2), B / Брисбен / 160 / 2008.

Напомним, именно гонконгский грипп вызвал пандемию в 1968 году, причем вирус этого типа может привести к возникновению серьезных осложнений: миокардита, пневмонии, энцефалита, менингита.

Автор

Олег Корин

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