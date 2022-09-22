Яркая этикетка. Производителей обяжут обогащать продукты полезными веществами

Роспотребнадзор планирует разработать законопроект, обязывающий производителей обогащать продукты питания йодом, кальцием, железом, витаминами и другими микроэлементами.

Список микроэлементов, которыми должны будут обогащать продукты, в настоящее время составляется. Какие именно продукты должны быть обогащены минералами и витаминами в обязательном порядке, пока не решено, пишет в понедельник газета «Известия». По мнению чиновников, такие продукты помогут в профилактике болезней, которые вызывает дефицит йода и других элементов. Эксперты советуют метить обогащенные продукты яркими предупреждающими этикетками.

Инициатива разработки такого законопроекта последовала исходя из плана мероприятий ведомства в рамках Стратегии повышения качества пищевой продукции до 2030 года, передает РИА Новости. По документу, в 2018 году начнется подготовка законопроектов по профилактике йод-дефицитного заболевания — микронутриентной недостаточности.

В Минздраве же уверены, что подобный «закон не ограничивает права граждан и предусматривает осуществление как массовой, так и индивидуальной профилактики йододефицитных заболеваний, возможность выбора восполнения дефицита через йодированную соль или йодированные пищевые продукты». В ведомстве также уточнили, что список продуктов питания, которые в перспективе должны быть обогащены микроэлементами, представит Минсельхоз, а Минздрав его проверит и утвердит.