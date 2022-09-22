Мужская молодость. Каждый четвертый россиянин мечтает о собственном бизнесе

93% россиян, опрошенных ВЦИОМ, относятся к предпринимательству положительно, но большинство (56%) не верят в возможность ведения честного бизнеса в России. При этом, по данным опроса, проведенного среди 1200 жителей РФ 21-22 февраля и приуроченного к Российскому инвестиционному форуму, чуть более четверти россиян (27%) хотели бы открыть свой бизнес.

Чаще всего подобные стремления выражают мужчины (37%) и молодежь от 18 до 24 лет (52%). О том, что уже являются частными предпринимателями, сообщили 6% респондентов (у 85% из них бизнес зарегистрирован, у 15% — нет). 14% россиян отметили, что в последние месяцы имели дополнительные заработки, из них задекларировали эти доходы полностью или частично 23%. Среди тех, кто в данный момент не является предпринимателем, 14% когда-либо пробовали себя в этой роли.

Главными препятствиями для начала своего дела участники опроса назвали бюрократию (26%) и большие налоги (20%), а также серьезные финансовые затраты в целом (14%), отсутствие необходимого стартового капитала (12%) и, наконец, жесткую конкуренцию (11%).

Респонденты, имеющие предпринимательский опыт, чаще говорят о налогах (27%), чем те, кто сам не вел бизнес (18%), и меньше опасаются финансовых затрат (9% против 15%), отмечают социологи.

Что касается мелких и средних бизнесменов, уклоняющихся от уплаты налогов, то россияне настроены в отношении них довольно лояльно: 8% относятся к ним с сочувствием и готовы поступить так же, 29% — с пониманием, еще 27% считают это неправильным, но не заслуживающим наказания поступком.

Преступлением подобное поведение считают 25% россиян, при этом даже среди тех, у кого никогда не было бизнеса, эта доля составляет 27% (среди бывших или нынешних предпринимателей — 16%).

К основным причинам ухода бизнесменов в тень опрошенные относят низкую прибыль (30%), алчность (27% среди всех опрошенных, 17% среди имеющих предпринимательский опыт), большие налоги (22% в целом и 29% среди имеющих опыт).