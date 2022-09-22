Факторы в онлайн. Эксперты выяснили, у кого в России больше шансов вступить в брак

Формы семейной жизни в России постепенно трансформируются, и граждане все реже предпочитают брак сожительству. Особенно заметна эта тенденция среди материально неблагополучных жителей городов, рожденных после 1975 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики.

Его основу составили данные трех волн опросов, проведенных в 2004, 2007 и 2011 годах. Согласно выводам экспертов, помимо принадлежности к поколению, выбор формы союза определяется рядом факторов: возрастом, трудовой карьерой, типом населенного пункта и проживанием с родителями или отдельно от них.

Так, более высокий шанс на вступление в брак имеют те россияне, кто долго жил с родителями и поздно начал карьеру. Наиболее же весомым фактором, влияющим на выбор россиянами брака в качестве формы союза, является наступление беременности.

Снижает вероятность на вступление в брак отсутствие высшего образования и проживание в городах, а также вступление в союз в раннем (до 17 лет) или, наоборот, позднем (после 26 лет) возрасте.

В 2015 году СМИ сообщили о новом брачном тренде: отчаявшиеся найти любовь в реальной жизни россиянки начали искать женихов в социальных сетях.

Выгодность онлайн-знакомств подтверждают и исследования. Так, психологи Чикагского университета опросили более 19 тыс. человек, женившихся или вышедших замуж в период с 2005-го по 2012 год, и установили, что браки, в которых знакомство начиналось в онлайне, оказывались более счастливыми и крепкими, чем те, когда знакомство началось в офлайне. Вероятность развода у тех, кто познакомился в офлайне, составила 7,6% против 5,9% интернет-знакомств, говорится в результатах исследования, опубликованных на сайте официального журнала Национальной академии наук США.