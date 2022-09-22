Впервые за 3 года. В Тверской области выделят более 300 млн рублей на ремонт дворов

Муниципалитеты Тверской области в текущем году получат субсидию на ремонт дворовых территорий в объеме 351,3 млн рублей, постановление об этом было принято на заседании областного правительства. Средства на эти целы выделят из регионального бюджета впервые за последние три года.

20 муниципальных образований (из 36 в регионе) получат в этом году субсидии на ремонт дворовых территорий у многоквартирных домов, общий объем которых составит 351,3 млн рублей. В 2016 и 2015 годах такие субсидии в региональном бюджете не были предусмотрены, рассказали ТАСС в пресс-службе правительства области.

Ремонт дворовых территорий в 2017 году будет осуществляться в порядке софинансирования. 351,3 млн будет выделено из регионального бюджета и порядка 105 млн рублей обеспечат муниципалитеты из своих бюджетов. Таким образом, общая сумма на ремонт составит порядка 456,3 млн рублей.

Названные средства помогут привести в порядок в общей сложности свыше 263 тысяч квадратных метров дворовых территорий. По словам региональных властей, средняя стоимость ремонта одного квадратного метра составит порядка 1,3 тысячи рублей.

В последний раз средства на ремонт дворовых территорий выделялись муниципалитетам Тверской области из регионального бюджета в 2014 году, тогда на эти цели было предусмотрено 148,4 млн рублей, что позволило привести в порядок порядка 118 тысяч квадратных метров дворовых территорий.