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Общество > Жизнь

Погодные рекорды. Аномальный холод на Поволжье и Урале угрожает посевной

15 мая, 20:19
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Аномально низкая температура воздуха установилась в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) и части Урала и продержится до третьей декады мая, об этом сообщил начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Причина в том, что холодная воздушная масса, которая была сначала на европейской равнине, в Центральном федеральном округе, добралась до Поволжья и частично до Урала, передает ТАСС. В Самарской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской областях температура воздуха ночью ожидается до минус 2 градусов. В Оренбургской области и Башкирии — до минус 5 и минус 6 градусов.

В частности, в столице Башкирии побит рекорд по холоду. Ночью 15 мая температура воздуха на метеостанции Уфа-Дема понизилась до минус 1,5 градуса. Обновлен рекорд 80-летней давности, в 1937 году в этот день минимум температуры воздуха составлял минус 1,1 градуса, сообщили в пресс-службе Башгидрометцентра.

При этом в северной части Башкирии было холоднее — до минус 6 градусов. Метеорологи республики прогнозируют постепенное повышение температуры воздуха в ближайшие три дня.

В соседнем Татарстане ночью ожидаются заморозки, сообщили в Гидрометцентре республики, сейчас на 4-5 градусов ниже средней нормы. Среднемайская температура должна быть плюс 13 градусов — многолетняя норма, отметил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета Юрий Переведенцев.

В столице Поволжья — Нижнем Новгороде 9 мая температура воздуха опустилась до 3 градусов выше нуля. В последний раз, по данным метеорологов, подобная погода (2 градуса тепла) была 9 мая 1953 года. Заморозки до минус 4 градусов всю прошлую неделю фиксировались в Ульяновской области. В Оренбургской области, где температура также ниже средних многолетних значений, в выходные объявлялось экстренное предупреждение из-за резкого понижения температуры — до минус 5 градусов.

Из-за морозной погоды во многих регионах Поволжья продолжился или возобновился отопительный сезон. Так, окончание сезона в Ижевске из-за наступившего похолодания откладывается как минимум на неделю, сообщила пресс-служба компании «Удмуртские коммунальные системы». В понедельник днем в Ижевске около 10 градусов тепла, но в ночь на вторник прогнозируются заморозки до 2-3 градусов ниже нуля.

В Нижнем Новгороде и Казани подача тепла была восстановлена в социальных учреждениях. По состоянию на утро понедельника, тепло было включено в 80% зданий социальной сферы и не менее трети жилищного фонда в столице Поволжья. «Теплыми» сейчас стали 92% детских садов и 89% школ, рассказал директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков.

В единичных случаях, где технически невозможно запустить тепло, поддерживается нормативная температура с помощью безопасных обогревателей, отметила директор департамента образования Ирина Тарасова.

Теплоснабжение жилых домов и социальных объектов Нижнего Новгорода будет продолжаться до конца этой недели, сказал и. о. главы администрации города Сергей Миронов.

В Казани с 11 также была возобновлена подача тепла в детсады, школы и больницы при том, что отопительный сезон завершился еще 28 апреля. Социальные учреждения Уфы, ориентируясь на коллег в соседних регионах, направляют заявки в администрацию города на возобновление теплоснабжения.

Низкие температуры и выпавшие осадки сдерживают работу аграриев. На 15 мая в Татарстане сев яровых проведен на площади на 71% от общей площади ярового клина. Это почти на 15% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. При этом в целом, заверили в министерстве, существенного отставания по срокам сева культур нет, а «подобные погодные условия сдерживают развитие насекомых-вредителей», играя и положительную роль.

В Чувашии холодная погода отразилась на темпах сева, которые незначительно сократились. Но в прошедшие погожие выходные дни среднесуточный темп сева во многих хозяйствах республики значительно увеличился, и сельчане планируют наверстать упущенное время, отметили в министерстве сельского хозяйства республики.

МЧС по Оренбургской области просит аграриев принять меры по защите сельскохозяйственных культур — цветков и завязей растений. Небольшие заморозки вовсе не отразились на ходе посевной в Ульяновской области — она идет в соответствии с планом. Большинство муниципалитетов уже завершают сев зерновых и зернобобовых культур, отметил министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов региона Михаил Семенкин.

Потепление в ПФО ожидается в третьей декаде мая, когда будет стоять обширный антициклон. Над большинством районов ПФО, особенно это юг и юго-восток, установится сухая погода и в дневные часы температура будет выше 20 градусов, как минимум. А где-то 25-27 градусов выше нуля, рассказал Юрий Варакин.

Основное тепло, по его словам, придет из Казахстана. Поэтому наиболее высокие температуры ожидаются в Южном федеральном округе и в ПФО в тех районах, которые опоясывают казахстанские границы. Плюс «заток» будет с запада, первыми почувствуют тепло жители Калининградской области, Петербурга.

В третьей декаде в целом погода будет близка к нормам климатическим в большинстве субъектов европейской территории, включая южные территории ПФО. Сильных осадков не ожидается, так как будет повышенное давление. Но могут проливаться локальные дожди.

Автор

Олег Корин

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