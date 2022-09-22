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Общество > Жизнь

Горячая линия. Власти Сочи освобождают береговую линию благодаря жалобам

19 июня, 04:49
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Власти Сочи открыли «горячую линию» для жалоб на закрытые береговые территории. Владелец санатория или гостиницы может сесть на 15 суток за незаконное присвоение части пляжа.

Согласно официальному прогнозу, курортный город этим летом ожидает около четырех миллионов туристов. В среднем средства размещения будут заполнены на 95 процентов. Главным в этот период считается, конечно, именно пляжный отдых. К услугам гостей подготовлено 190 мест для отдыха у моря.

Причем в погоне за курортниками пляжные территории стали активно классифицировать. И хоть процедура является добровольной, количество желающих ее пройти быстро растет. Для сравнения: на 1 июля 2016 года классификацию прошли 23 пляжа Краснодарского края, а в мае года текущего их уже около 40. Большая часть из них находится именно в Сочи. В результате к сезону здесь вывесили флаги определенных цветов: синий означает, что береговой линии дали высшую категорию (первая), зеленый — вторую категорию, а желтый — третью.

По словам специалистов, категория зависит от оснащенности инвентарем и оборудованием, обеспечивающими соответствующий уровень комфорта гостей, а также от ассортимента оказываемых услуг. К примеру, спасательные службы обязательны для всех, а вот медобслуживание точно будет в наличии у мест отдыха первой и второй категорий.

Также у последних всегда найдутся пляжные зонты, шезлонги с мягкими матрасами и столики к ним, а в шаговой доступности — пункты питания из легких конструкций.

Классификация пляжных территорий в регионе началась параллельно с присвоением звезд отелям. Только для средств размещения она уже стала обязательной, а вот для пляжей все еще добровольная. Удивительно, но она не была такой уж популярной до 2017 года, рассказала «Российской газете» Ирина Пожидаева, гендиректор краснодарской компании, которая занимается классификацией отелей, пляжей и горнолыжных трасс.

Для получения сертификата в территорию необходимо было вложить немалые средства. Понятно, что взявшие в аренду у муниципалитета кусок берега бизнесмены делать это не торопились, ведь договор заключается с властями всего-то на год, а после пляж могли отдать другим. Другое дело санатории и крупные гостиницы, для которых получение синего флага — это поддержание имиджа и даже своеобразная реклама. Мол, наслаждаться комфортным пляжным отдыхом можно и в России. Ведь подобная система давно функционирует на многих заграничных курортах.

Правда, не обходится и без проблем. Основной остается желание бизнесменов, взявших в аренду береговую линию, отгородить территории и брать деньги за проход на них. Власти же настоятельно рекомендуют открыть проход к морю для всех желающих. По словам чиновников, требовать плату с отдыхающих можно только за пользование лежаками, зонтиками и другими дополнительными услугами.

Если же вдруг туриста отказались пропускать к морю бесплатно, теперь можно сообщить об этом на специальную «горячую линию» администрации курорта: 8 (988) 288-28-36. В свою очередь, после таких обращений владельцев отелей и санаториев в случае невыполнения законных требований граждан ждет административное наказание вплоть до ареста на 15 суток.

На сегодня, по данным местных властей, в Сочи загрузка средств размещения равна 88 процентам. А на июль и август уже распродано почти 100 процентов номеров. В городе функционируют более 1500 гостиниц, которые располагают 57 272 номерами. Курортники бронируют гостиницы в среднем на десять ночей. А за размещение в сутки с человека в среднем просят 3,2 тысячи рублей.

Автор

Олег Корин

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