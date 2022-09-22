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Общество > Жизнь

Насытить регионы. Дальний восток наращивает поставки рыбы по Севморпути

13 сентября, 17:54
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Дальневосточные и арктические регионы наращивают поставки рыбы по Севморпути (СМП), чтобы насытить этой продукцией рынки «сухопутных» регионов в центре России.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в августе на встрече с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли ДФО заявил, что рыба, добываемая на Дальнем Востоке России, должна поставляться во все уголки страны.

Логистические цепочки, способные сократить путь рыбной продукции Дальнего Востока к потребителю в западных регионах, выстраиваются от Камчатки до Архангельска и Владимира. Но, несмотря на то, что рыбодобыча и поставки растут, высокая цена на дальневосточную рыбу остается пока не решенной проблемой, показывает опыт торговых сетей.

В течение последних нескольких лет по всей стране вылавливают все больше рыбы, 4,8 млн тонн составил общий «улов» российских рыбаков по итогам прошлого года. Объем экспорта сейчас составляет около 1,9 млн тонн, то есть около 3 млн тонн поступает на внутренний рынок, рассказал ТАСС исполнительный директор «Рыбного союза» Сергей Гудков.

По словам Гудкова, во все регионы поступают выловленные на Дальнем Востоке горбуша и минтай, однако цена на дальневосточную рыбу становится главным препятствием для увеличения спроса на нее.

Дальневосточная рыба поставляется по всей стране примерно по одной цене, несмотря на то, что у регионов разная покупательная способность — где-то живут более обеспеченные люди, где-то — менее, и это влияет на уровень потребления этих регионов, отметил эксперт.

В конце августа в Архангельск по Севморпути пришел первый транспорт с рыбой из Владивостока. «Гармония» доставила на Маймаксанский грузовой участок 3 тыс. тонн свежемороженой дальневосточной рыбы: горбуши, нерки, кеты. Это пятая часть от общего количества рыбы, отгруженной в Архангельске за весь 2016 год. Около 1 тыс. тонн дальневосточной рыбы было отправлено в центральные регионы России, остальной груз реализован в Архангельской области.

Автор

Олег Корин

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