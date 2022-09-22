Снижение преступности. Генпрокуратура назвала самые криминальные регионы России

Генеральная прокуратура отчиталась о состоянии преступности за первое полугодие 2017 года. В отчете помимо прочего называются самые криминальные регионы России.

Первое место в списке занимает Москва, где за полгода было совершено почти 72 тысячи преступлений, затем идет Московская область — почти 44 тысячи преступлений, после — Краснодарский край с 33 тысячами преступлений.

На четвертом и пятом месте оказались Челябинская область и Башкортостан, где правоохранительные органы зарегистрировали примерно 33 и 30 тысяч преступлений соответственно.

В список 10 самых криминальные регионов, помимо названных, также попали Ростовская, Тюменская, Свердловская, Кемеровская области и Татарстан.

В целом за шесть месяцев было зафиксировано 1 030 193 преступления, что почти на 13% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Снижение уровня преступности Генпрокуратура зафиксировала во всех федеральных округах. Лидерами по темпам снижения стали Северо-Западный, Центральный и Сибирский округа.