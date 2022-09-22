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Общество > Жизнь

Инспекции с жалобами. Жители Подмосковья будут искать неприятно пахнущие предприятия

30 сентября, 21:39
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В Подмосковье к поискам неприятно пахнущих предприятий привлекут группы, состоящие из представителей общественности и журналистов. Они будут участвовать в организованных властями открытых проверках. Цель — выявить источники неприятного запаха, на который жалуются жители юго-востока Москвы, а также Балашихи, Люберец и Реутова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Балашихи.

Предполагаемые источники неприятных запахов властям хорошо известны. По словам главы Балашики Сергея Юрова, это нефтеперерабатывающий завод, мусоросжигательный завод 4, полигон «Кучино», люберецкие очистные сооружения.

Глава Балашихи предложил сформировать группы до пяти человек, которые будут принимать участие в выездных проверках. По его мнению, привлечение общественности позволит жителям увидеть, какие мероприятия проводятся на территории предприятий по очистке воздуха и по предотвращению вредных выбросов в атмосферу.

В понедельник инспекцию планируют провести на мусоросжигательном заводе, во вторник — на люберецких очистных сооружениях, в среду — на нефтеперерабатывающем заводе, в четверг группа сможет ознакомиться с работами, которые ведутся на полигоне «Кучино».

В Росприроднадзоре в преддверии инспекций отмечают, что подобные проверки нехарактерны: «Надо отдать должное, что заводы на это все-таки идут, раньше таких прецедентов не было. Например, нефтеперерабатывающий завод был закрытым, режимным объектом».

Автор

Олег Корин

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