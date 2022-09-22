Психика и игрушка. Роспотребнадзор провел экспертизу спиннеров

Спиннеры не влияют на психику детей, но могут быть опасны из-за мелких деталей, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре по итогам экспертизы игрушки.

В августе Роспотребнадзор направил запрос о возможном влиянии спиннеров на детское здоровье в научно-исследовательские организации в сфере охраны здоровья детей.

«По результатам экспертизы установлено, что игрушка не несет ярко выраженных положительных или отрицательных качеств в плане воздействия на психику ребенка», — заявили в ведомстве, отметив, что повышенный интерес к спиннерам носит кратковременный характер.

В то же время эксперты призвали с осторожностью давать спиннеры маленьким детям, поскольку они могут травмироваться деталями игрушки в случае ее поломки.

Таким образом, были подтверждены рекомендации Роспотребнадзора, которые он дал ранее. В июле в ведомстве заявили, что следует периодически проверять спиннеры на наличие поломок, а устройства со светящимися элементами и батарейками дети дошкольного возраста, которые могут проглотить мелкие детали, должны использовать только под присмотром взрослых. В Роспотребнадзоре также отметили, что не следует приобретать спиннеры в неустановленных местах, с рук, а при их покупке следует обращать внимание на посторонний резкий химический запах и повышенный шум.

Аналогичные инструкции через месяц после публикации рекомендаций Роспотребнадзора дала и американская комиссия по безопасности потребительских товаров.