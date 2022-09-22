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Снежный октябрь. Заморозки в Центральной России вызвали всплеск заболеваемости ОРВИ

25 октября, 17:18
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Во многих регионах России установилась холодная погода, наблюдается усиление ночных заморозков и гололедица на дорогах, которая неблагоприятным образом влияет на дорожную обстановку, провоцируя пробки, ограничения в движении транспорта и ДТП, особенно на Урале и в Сибири. В Крыму в связи с уходом тепла начался сезон утренних туманов, что вызвало задержки в работе аэропорта Симферополя.

Сезонный всплеск заболеваемости ОРВИ отмечается в Центральной России. В Ленинградском зоопарке на фоне холодов ушли в зимнюю спячку сурки, а на Валдае слепили первого снеговика.

В Ленинградском зоопарке на фоне установившихся холодов ушли в спячку сурки, рассказала представитель учреждения Екатерина Колгушкина, передает ТАСС. По ее словам, эти млекопитающие из семейства беличьих не показывались из своих убежищ уже на протяжении недели. Она также отметила, что все питомцы зоопарка уже переведены в зимние вольеры и находятся в комфортных для них условиях.

В Новгородской и Псковской областях, по сообщению синоптиков, ночные температуры устойчиво перешли на отметку ниже нуля. На Валдае из первого выпавшего снега слепили снеговика и выставили его фото в соцсетях, а в соседнем псковском регионе мастерские шиномонтажа записывают клиентов на смену авторезины на неделю вперед.

В Карелии, где установилась холодная погода, уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 14,5%. Как уточнили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора, холод влияет на снижение иммунитета, и рекомендовали жителям региона одеваться по погоде.

В Тульской области наблюдаются устойчивые ночные заморозки. К 25 октября ночные морозы достигли уже минус семи градусов. Заметно похолодало и днем — до плюс двух — плюс трех градусов.

Похолодание вызвало сезонный рост заболеваемости ОРВИ негриппозной этиологии. В Тульской области эпидпорог не превышен, а вот по данным управления Роспотребнадзора Орловской области, только с 16 по 22 октября в регионе зарегистрировано 4 тыс. 225 случаев заболеваний ОРВИ.

«Среди совокупного населения области превышение эпидемических порогов по ОРВИ составило 3,4%. Причем 63,2% случаев заболевания приходится на детей в возрасте до 14 лет», — сообщает пресс-служба ведомства.

На фоне морозов по ночам в Смоленской области выпадает снег, образуется наледь на дорогах. Тем не менее, синоптики говорят, что температуры октября в регионе практически не выходят за пределы климатической нормы, и средняя температура в Смоленской области с начала месяца даже на 0,6 градуса выше среднемноголетних значений.

По статистике, осенью начинает рано темнеть и заметно возрастает количество ДТП с участием пешеходов, в связи с этим в МЧС рекомендовали всем гражданам оснастить верхнюю одежду светоотражающими элементами.

Сделанный накануне синоптиками прогноз относительно ухудшения погоды в Западной Сибири оправдался — ночью в Новосибирске, Омске, Барнауле, Кемерово похолодало и пошел снег. Водители Новосибирска и Омска утром отметили национальный праздник День жестянщика — из-за гололеда и снега на улицах происходили многочисленные аварии. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивал заторы на дорогах Новосибирска и Омска в девять баллов при максимальных 10, и движение по городским улицам существенно замедлилось.

ГУ МЧС по Омской области предупреждает водителей о гололеде и снежных заносах, рекомендуя пользоваться зимней шипованной резиной и соблюдать безопасную дистанцию. Внимательными советуют быть и пешеходам. ГУ МЧС по Новосибирской области не исключает происшествий, связанных с падением деревьев и незакрепленных конструкций — к снегу и похолоданию добавился сильный ветер.

Аварийные бригады ЖКХ Кемеровской области переведены в режим повышенной готовности, сообщает администрация региона.

В Крыму начался сезон утренних туманов. Плохая видимость отражается в первую очередь на работе аэропорта Симферополя — единственной на полуострове воздушной гавани.

В районе Керченской паромной переправы, которая связывает полуостров с материковой Россией, также сохраняется вероятность усиления ветра, что может привести к остановке паромов. Оператор переправы советует воздержаться от поездки в сторону транспортной артерии.

Автор

Олег Корин

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