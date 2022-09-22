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Общество > Жизнь

Здоровый материал. Россия готовится сама обеспечивать себя саженцами винограда

28 октября, 10:22
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Нехватка отечественного посадочного материала — одна из главных проблем, мешающих развитию виноградарства в России. Решить ее планируется путем увеличения мощностей существующих крупных питомников и за счет создания виноградарскими хозяйствами собственных питомников, рассказали опрошенные представители отрасли Юга России и Северного Кавказа.

Предпосылки этому есть: ряд крупных аграрных предприятий и винодельческих компаний уже развивают или планируют развивать собственные питомники, чтобы выращивать саженцы винограда не только для собственных нужд, но и для продажи.

Ранее сообщалось, что глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил к 2020 году довести площадь виноградников до 140 тыс. га, то есть увеличить примерно на треть. Прежде всего речь идет о регионах Юга и Северного Кавказа, где виноградарство является традиционной отраслью, — Кубани, Ростовской области, Крыма, Ставрополья и Дагестана. В октябре глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявлял, что площадь российских виноградников в ближайшие пять лет вырастет более чем в два раза — до 170-200 тыс. га.

«Достижение этих индикаторов невозможно без должным образом организованной системы снабжения рынка качественным, сертифицированным, отечественным посадочным материалом. Спрос на посадочный материал превышает предложение — питомники нашей страны, ежегодно выращивая до 6 млн саженцев, пока не в состоянии удовлетворить потребности рынка в полной мере, потому как хозяйства готовят саженцы для собственной производственной программы», — пояснил ТАСС Сергей Тарахно, директор крупной агрофирмы «Южная» из Краснодарского края.

Агроном другого крупного кубанского предприятия «Фанагория-Агро» Николай Мороз указывает, что пока в России мало серьезного генофонда для развития отрасли на отечественных материалах.

«В России мы нигде не можем получить безвирусный материал. И получается, что развивается это в первую очередь в крупных хозяйствах, — подчеркнул он. — Вообще есть проблемы с тем, что у нас на государственном уровне нет фитосанитарной селекции, борьба с болезнями доставляет много проблем и доходит до того, что по некоторым сортам мы не можем приобрести здоровый материал».

Ситуация с обеспеченностью посадочным материалом виноградарских хозяйств не везде одинакова. К примеру, Ставрополье, Дагестан и Краснодарский край используют преимущественно собственные саженцы винограда, а Крым и Ростовская область — импортируют.

Автор

Олег Корин

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