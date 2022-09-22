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Общество > Жизнь

Экологический обряд. Шаманы попросили духов воды не допустить обмеления Байкала

30 октября, 10:30
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Обряд поклонения духам воды провели на берегу Братского водохранилища в окрестностях поселка Бильчир Иркутской области, сообщает РИА «Новости».

Из-за обмеления самого глубокого озера планеты страдают расположенные рядом города. Шаманы считают причиной обмеления гнев духов воды и пытаются задобрить их с помощью обрядов. В 2014 году уровень воды в Байкале снизился на 40 сантиметров и достиг критической отметки — 456 метров.

В результате этого достаточно редкого явления, а за последние 60 лет оно наблюдается впервые, страдают населенные пункты в Бурятии и Иркутской области: высыхают колодцы, горят торфяники, возникает угроза для тепло- и водоснабжения городов на берегах Ангары. Ситуация с обмелением озера и сегодня остается острой. Вслед за Байкалом мелеют водохранилища, созданные на Ангаре во время строительства каскада ГЭС — Иркутской, Братской, Усть-Илимской и Богучанской.

Состояние Братского водохранилища вызывает тревогу не только по причине снижения уровня воды, но и из-за ее плохого качества. Масштабное затопление таежных территорий в период строительства гидроэлектростанций привело к серьезным экологическим проблемам.

Ученые связывают проблемы обмеления водоемов и обострение экологических проблем с масштабными природными пожарами, вредными промышленными выбросами, варварской вырубкой лесов, перегруженностью рек гидроэлектростанциями, а также климатическими изменениями, так как среднегодовая температура в Сибири из года в год повышается.

Бурятские шаманы видят проблему в другом. По их мнению, вода уходит из-за гнева духов. Чтобы духи стали более благосклонными, шаманы задабривают их с помощью обрядов.

Шаманы, инициировавшие обряд, говорят, что люди загрязняют берега, вырубают лес, сбрасывают в воду отходы, поэтому духи отворачиваются от них.

«Поэтому мы, собравшись вместе перед наступлением холодов, решили еще раз попросить наших богов не гневаться, стать добрее», — пояснила шаманка Мария Бадагуева.

В Осинском районе — одном из шести муниципалитетов Усть-Ордынского Бурятского округа, шаманизм — главенствующее религиозное верование. Здесь есть немало православных, мусульман и буддистов, но и среди них немало приверженцев шаманизма.

Практически все обряды бурятских шаманов сопровождаются разжиганием огня, даже когда речь идет о поклонении воде. Через огонь духам предлагается привычная для бурят пища — молоко, саламат, лепешки. Нередко в ход идут водка и сигареты. Все это под монотонное чтение молитв кладется в огонь. Пищу духам предлагают все шаманы по очереди. Считается, что чем больше шаманов участвуют в поклонении, тем сильнее эффект.

Автор

Олег Корин

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