Лучший вкус. Цена и качество позволят томатам из Северного Кавказа конкурировать с турецкими

Цена, качество и экологичность являются преимуществами продукции, производимой на Северном Кавказе, и позволят достойно конкурировать с турецкими компаниями после снятия ограничений на ввоз томатов. Такое мнение высказал консультант в сфере строительства и развития промышленных теплиц, руководитель компании ООО «Грин Консалт» Илья Иванов.

Ранее председатель российской части межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия снимет ограничения на поставки турецких томатов с 1 ноября. На начальном этапе согласована возможность поставок 50 тыс. тонн томатов из Турции.

«Производители томатов в регионах СКФО отмечают три ключевых преимущества своей продукции перед турецкой: более низкая стоимость, лучшие вкусовые качества, экологическая чистота продукта. На этом будет строиться их маркетинговая политика в конкурентной борьбе с турецкими томатами, которые, как известно, подвергаются химической обработке», — сказал он.

Крупные производители нацелены на сотрудничество с торговыми сетями и конкуренцию с турецкими импортерами, передает ТАСС.

«Что касается небольших комплексов с производительностью порядка 500 тонн томатов в год, то им придется ориентироваться на внутренние рынки Северо-Кавказского федерального округа. Хотя и у них есть перспектива закрепиться на больших территориях, например, в Москве и Московской области», — отметил руководитель компании.

Эксперт отметил, что сеть тепличных хозяйств в СКФО активно развивается.

«Среди действующих проектов отмечу тепличный комплекс “Югагрохолдинг” в Дагестане на 5,5 га площадей с последующим расширением до 21 га и тепличный комплекс “Родина” на 30 га в Чеченской Республике. Из перспективных — реконструкция агрокомбината “Южный” в КЧР на 144 га, строительство агрокомплекса “Сунжа” в Ингушетии на 30 га, строительство трех комплексов в Северной Осетии с расширением общей площади с 3 до 10 га», — привел данные Иванов.

ООО «Грин Консалт» (GreenConsult, Москва) — консалтинговая компания в сфере строительства и развития промышленных теплиц площадью от 1 Га. Является партнером ряда компаний в сфере тепличного хозяйства Северо-Кавказского федерального округа.