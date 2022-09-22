Осень после зимы. Погода наступившей недели в России будет «депрессивной»

Зима в центральных областях откладывается, сообщил сайт Гидрометцентра. После снегопадов и даже установления временного снежного покрова в центр страны приходит осень в ее не самом лучшем проявлении. Мелкий дождь, хмурое небо, ветер. Некоторые метеорологи уже окрестили погоду наступающей недели «депрессивной».

Однако есть и хорошие новости: температура пойдет вверх.

«Так как идут теплые воздушные массы, ожидается повышение температуры», — рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Дневная температура в центре страны в понедельник 0-5 градусов. Во вторник потеплеет до 8 градусов. А к середине недели снова пойдет вниз до 2-3 градусов со знаком минус. Опасных явлений над Европейской территорией в начале недели не ожидается, сообщает «Российская газета».

Схожая погода в Северо-Западных областях — температура 0-5 градусов. Но здесь с мокрым снегом. Без сильных морозов и на севере, температура в Мурманской и соседних областях около нуля. В Архангельской области до плюс 5 градусов, в Вологодской — до 6 градусов. Это настоящая погодная аномалия. И только на севере Коми минус возможен мороз до — 13 градусов. В Мурманской области опасаться стоит гололедицы.

Тепло в Черноземье и на юге. В Центрально-Черноземных областях 4-9 градусов тепла с умеренными дождями. На юге 8-13 градусов, в горах с мокрым снегом. В Сочи от 15 до 20 градусов. Такая же температура в Крыму.

Атмосферные фронты принесут дожди и в Поволжье. В большинстве районов кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. До 6 градусов тепла на севере Поволжья и до 8 градусов в Среднем Поволжье.

Потеплеет в начале недели за Уралом. Около нуля в Тюменской и Омской областях. Осадки в виде мокрого снега. В Новосибирской, Томской, Кемеровской области от 0 до —7 градусов, чуть холоднее в Красноярском крае — 5 —10 градусов мороза, теплее будет на юге региона. В районе Байкала, Иркутской области небольшой снег, минус 8-13 градусов. Хотя по ночам в Забайкальском крае и Бурятии может быть до —28 градусов.

Портится погода в Приморском крае. С начала недели небольшие осадки, дождь со снегом, днем плюс 3-8. В то же время улучшается погода на Сахалине и Курильских островах, здесь уже без штормового ветра.