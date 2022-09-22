Наказание рублем. Россияне назвали медлительность главной проблемой медицины

Россияне считают наиболее актуальными проблемами здравоохранения длительные сроки ожидания медицинской помощи, очереди в больницах и поликлиниках, отсутствие необходимого оборудования, нехватку лекарств и непрофессионализм врачей, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, больше половины опрошенных (56%) заявили, что при обращении за помощью по полису обязательного медицинского страхования лично сталкивались с долгим ожиданием и очередями, передает РИА Новости.

Еще 42% обратили внимание на некомфортные условия в муниципальных больницах и поликлиниках — отсутствие сидячих мест и плохую вентиляцию, а 40% — на нехватку лекарств и оборудования. Более трети респондентов (37%) пожаловались на недостаточный профессиональный уровень врачей и столько же — на то, что специалистов просто не хватает.

При этом 52% опрошенных оценивают российскую систему здравоохранения негативно и только 37% — удовлетворительно. Наиболее действенной мерой, которая помогла бы решить проблемы, почти половина участников опроса считают «наказание рублем» — финансирование медицинских учреждений в зависимости от качества оказываемых ими услуг. Еще треть (35%) считают, что надо увольнять руководителей больниц и поликлиник, оказывающих некачественный услуги, а четверть (25%) высказываются за контроль со стороны независимых организаций, защищающих права пациентов.

Подавляющее большинство респондентов (82%) считают правильной систему, при которой права пациентов защищают страховые компании. Основной функцией страховых представителей 55% участников опроса назвали защиту в случаях врачебных ошибок, 42% считают важным информирование о бесплатных медицинских услугах.

Комментируя итоги исследования, представитель ВЦИОМ Кирилл Родин отметил, что уровень информирования людей о тех услугах, которые могут был получены бесплатно, действительно невысокий.

А основатель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов обратил внимание на низкий уровень страховой грамотности населения: «Явно не хватает информации, что есть страховые компании, которые эти права должны защищать», — сказал он.

Совместное исследование ВЦИОМ и Центра социального проектирования «Платформа» проводилось в октябре методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,2 тысячи человек старше 18 лет. Максимальная погрешность не превышает 3,5 процентного пункта.