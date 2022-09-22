Футбол с занятий. Студенты вузов городов, принимающих ЧМ-2018, закончат учебный год в мае

Студенты вузов в городах, где в 2018 году будет проходить Чемпионат мира по футболу, закончат учебный год в мае, все изменения в учебных планах согласованы, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на встрече со студентами МИСиС.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что студентов нескольких российских вузов могут выселить из общежитий на время чемпионата для заселения туда сотрудников Росгвардии и полиции. В Минобрнауки в свою очередь заявили, что права студентов во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году будут соблюдены, передает РИА Новости. Кроме того, как сообщили в ведомстве, ряд образовательных организаций заключают контракты с территориальными органами МВД на размещение в общежитиях их сотрудников для обеспечения порядка в период проведения чемпионата. В Минобрнауки также подчеркнули, что принудительного выселения студентов из общежитий во время проведения в России Чемпионата мира по футболу в 2018 году не будет.

«Будут передвинуты сроки учебных программ и без ущерба для вас с конца мая будут освобождаться общежития. Все договорено. Все согласовано», — сказала Васильева.

Она отметила, что в летнее время большинство студентов в общежитиях на живет.

«Если бы я была студенткой, я бы радовалась, что лето начнется чуть раньше», — отметила министр, добавив, что следующий учебный год для студентов начнется в сентябре.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет на 12 стадионах в 11 городах России: в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.