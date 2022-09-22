Социальный климат в градусах. Названы самые пьющие и трезвые регионы России

Опубликован рейтинг федерального проекта «Трезвая Россия» за 2017 год. По данным экспертов, самыми непьющими регионами в стране оказались Чечня, Ингушетия и Дагестан.

Эти регионы сохранили за собой лидирующие позиции по сравнению с 2016 годом. Также в десятку «трезвых» регионов попали Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Белгородская, Ростовская, Астраханская и Волгоградская области, а также Ставропольский край.

А вот самыми «пьющими» оказались Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Республика Бурятия.

При составлении рейтинга эксперты руководствовались несколькими критериями, сообщает «Российская газета». Учитывалось число умерших от алкоголя, сколько людей состоит в медучреждениях с диагнозами «алкоголизм» и «алкогольный психоз», число правонарушений и преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Кроме того, было подсчитано количество проданного горячительного и то, сколько времени в сутки в каждом из регионов нельзя купить спиртосодержащую продукцию из-за запретов местного законодательства.

По заявлению руководителя проекта Султана Хамзаева, главная цель ежегодного рейтинга трезвости регионов — объективно оценить действия субъектов России в области антиалкогольной политики.

По сути, данный рейтинг является актуальной серьезной общественной экспертизой конкретной работы каждого из глав субъектов Российской Федерации по системной защите здоровья граждан конкретного региона от алкогольной угрозы. Мы ожидаем, что данный аналитический труд поможет региональным начальникам найти действенные меры, пути и методы для корректировки текущей ситуации и кардинального улучшения социального климата в своих субъектах, заявил Хамзаев.

Федеральный проект «Трезвая Россия» был создан в 2012 году. С 2015 года специалисты проекта публикуют ежегодные Национальные рейтинги трезвости субъектов Российской Федерации, в которых команда экспертов анализирует данные региональной и федеральной статистики.