Теневой труд. С 2015 года шесть миллионов россиян легализовали свой заработок

С 2015 года в РФ около шести миллионов работников вышли из теневой занятости. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

«За период с 2015 по настоящее время легализовано порядка шести миллионов работников», — заявили в Роструде.

Статистика, как подчеркнули ведомстве, свидетельствует о достижении существенных результатов и эффективности системы управления процессом легализации трудовых отношений.

В августе «Российская газета» опубликовала исследование, согласно которому почти половина работающих граждан РФ (44,8 процента) в той или иной степени вовлечена в «теневой» рынок труда. Речь идет о получении зарплаты или ее части неофициально — «в конвертах», об отсутствии трудовых контрактов, нелегальной подработке.