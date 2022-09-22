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Общество > Жизнь

Яблоневый мегаполис. В Карачаево-Черкесии спустя четверть века восстанавливают сады

07 декабря, 07:00
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Инвесторы взялись за возрождение садов в Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесии спустя почти четверть века, после того как они были признаны нерентабельными и вырублены. Крупнейшее хозяйство – «Сады Карачаево-Черкесии» – будет производить по новым технологиям более половины фруктов, выращиваемых в республике, инвестиции в проект составят около 800 млн рублей.

Власти КЧР уверены, что возрождение садоводства позволит полностью покрыть потребности республики в яблоках и других фруктах, а также наладить поставки в другие регионы.

«Раньше всегда яблони осенью сажали, это сейчас весной начали. Весной плюс: сразу видно, что прижилось, а что нет. А минус в том, что надо сразу поливать, ухаживать», — агроном «Садов Карачаево-Черкесии» Аслан Шовканов задумчиво щурится, наблюдая за разгрузкой только что привезенных саженцев — в садах до начала зимы должны появиться несколько тысяч новых яблонь. Пока они «спят», но уже весной дадут первый урожай, передает ТАСС.

Шовканов пришел агрономом в яблоневый сад еще в 1990 году, но вскоре сад «пустили под топор», и агроному пришлось переквалифицироваться на полевые культуры. Сейчас, с возрождением садов, у Шовканова снова появился шанс вернуться к яблоням.

Сады высаживаются по новой для России технологии – интенсивного и суперинтесивного садоводства.

«Технология пришла из Европы, где нет таких площадей, страны маленькие. По европейской классификации мы относимся к суперинтенсивному типу садов – у нас высаживается более 3,6 тыс. деревьев на гектар. В классическом садоводстве на один гектар приходится 600-1000 деревьев», — рассказывает гендиректор «Садов Карачаево-Черкесии» Владимир Чернов.

Яблоневый «мегаполис» поделен на кварталы, по которым тянутся ряды специальной проволоки, закрепленных на шпалерах – легких и прочных стеблях бамбука, а уже к ним подвязываются деревца. Они напоминают своей формой узкое веретено, благодаря чему в яблоневом «мегаполисе» помещается так много деревьев. Преимущества садов интенсивного типа не только в компактности, но и в том, что из-за формы кроны свет попадает на все ветки, она полностью продувается, а дерево при помощи шпалер выдерживает большой вес богатого урожая.

Чтобы не появлялись вредители, разработана специальная система подачи препаратов. К каждому дереву подведена система орошения, которая по каплям выделяет воду. Благодаря такому уходу и вниманию урожайность в саду, по расчетам, составит более 60 тонн с гектара против 10 тонн с гектара в обычных хозяйствах.

Уникальность этого проекта еще и в том, что все саженцы выращены по международным стандартам в крупнейшем питомники России в Ставропольском центре плодового питомниководства «Сады Ставрополья» в рамках государственной программы по импортозамещению, поясняет Чернов.

Автор

Олег Корин

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