Четверть роста. Россияне определили цену достойной жизни

Среднестатистическому россиянину для достойной жизни нужно примерно 40 тысяч рублей, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

По его словам, вопрос о «достойном доходе» в этом году впервые включили в предновогодний опрос.

«Среднее значение в этом году составило 39 тысяч 404 рубля на человека в месяц, для того чтобы не просто жить, а жить достойно», — отметил Федоров.

В прошлый раз подобный опрос проводился в 2007 году. Тогда россияне считали, что для достойной жизни им необходимо 30 тысяч 457 рублей, передает РИА Новости.

«Несмотря на все кризисы, подъемы, рост инфляции и затем ее падение, эта цифра выросла за десять лет довольно незначительно — всего на четверть», — отметил глава ВЦИОМ.

Он добавил, что результаты опроса варьируются в зависимости от региона: например, в Москве и Санкт-Петербурге сумма, позволяющая жить достойно, составляет 56 тысяч 634 рубля.

На представление о достойном уровне жизни влияет и уровень образования. По словам Федорова, люди с высшим образованием ценят свою работу выше: им необходимо 45 тысяч 395 рублей.