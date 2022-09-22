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Четверть роста. Россияне определили цену достойной жизни

21 декабря, 19:52
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Среднестатистическому россиянину для достойной жизни нужно примерно 40 тысяч рублей, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

По его словам, вопрос о «достойном доходе» в этом году впервые включили в предновогодний опрос.

«Среднее значение в этом году составило 39 тысяч 404 рубля на человека в месяц, для того чтобы не просто жить, а жить достойно», — отметил Федоров.

В прошлый раз подобный опрос проводился в 2007 году. Тогда россияне считали, что для достойной жизни им необходимо 30 тысяч 457 рублей, передает РИА Новости.

«Несмотря на все кризисы, подъемы, рост инфляции и затем ее падение, эта цифра выросла за десять лет довольно незначительно — всего на четверть», — отметил глава ВЦИОМ.

Он добавил, что результаты опроса варьируются в зависимости от региона: например, в Москве и Санкт-Петербурге сумма, позволяющая жить достойно, составляет 56 тысяч 634 рубля.

На представление о достойном уровне жизни влияет и уровень образования. По словам Федорова, люди с высшим образованием ценят свою работу выше: им необходимо 45 тысяч 395 рублей.

Автор

Олег Корин

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