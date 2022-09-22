Увеличение МРОТ. У 1,5 млн работников РФ вырастут зарплаты с 1 января

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 9 тыс. 489 рублей с 1 января 2018 года коснется 1,5 млн работников, из которых порядка 900 тыс. трудятся в бюджетной сфере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

Госдума 15 декабря в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.

Законом устанавливается, что с 1 января 2018 года МРОТ будет составлять 9 тыс. 489 рублей в месяц, то есть 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения во втором квартале 2017 года.

«По нашей оценке, повышение заработной платы в связи с повышением МРОТ в 2018 году коснется порядка 1,5 млн работников, из которых около 0,9 млн заняты в бюджетной сфере», — сообщили в ведомстве.

В Минтруде добавили, что месячная заработная плата работника, отработавшего месячную норму рабочего времени, не может быть ниже МРОТ, поэтому повышение заработной платы коснется тех работников, у которых зарплата была ниже 9 тыс. 489 рублей в месяц.

Согласно принятому законопроекту, с 2019 года МРОТ будет увеличен до величины прожиточного минимума по состоянию на второй квартал 2018 года.