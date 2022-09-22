Умные игры. В приморском зоопарке подружились детеныши пумы и хаски

В приморском сафари-парке впервые выпустили гулять вместе детеныша канадской пумы и щенка хаски.

Раньше животные видели друг друга через разделительную сетку, так что возможность привыкнуть у них была, рассказал директор парка Дмитрий Мезенцев.

Близкое знакомство пумы Пумки и собаки Умки прошло удачно, сообщает «Российская газета». Малыши были очень рады возможности вместе побегать и поиграть.

Сафари-парк в Приморском крае стал известен благодаря дружбе тигра Амура и козла Тимура. Однако после стычки с тигром, вызванной слишком игривым настроением козла, Тимур долго лечился в Москве. Теперь друзья живут в разных вольерах.