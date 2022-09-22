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Общество > Жизнь

Безвозмездный дефицит. Среди россиян растет опыт донорства

27 декабря, 17:13
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Доля россиян, имеющих опыт донорства, в последние годы растет: в 2017 году уже почти половина (47%) респондентов участвовали в программах по сдаче крови.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду на сайте организации.

«Число россиян, имеющих опыт участия в донорской деятельности, в последние несколько лет заметно увеличилось: если в 2015 году эта доля составляла 39%, то в 2017 году — уже 47%, в том числе 12% — однажды, 15% — несколько раз, 20% — более трех раз», — говорится в сообщении.

Основные мотивы участия в донорском движении — сострадание к людям в целом (56%) и стремление помочь конкретному человеку (39% респондентов), передает ТАСС. Исключительно ради материального вознаграждения кровь сдавал лишь каждый десятый (8%) донор. Некогда актуальный страх заражения инфекционными заболеваниями при сдаче крови (57% респондентов в 2008 году) сходит на нет: в 2017 году такие опасения испытывает лишь каждый пятый россиянин.

«По ощущениям россиян, дефицит донорской крови снижается: в 2008 году 76% опрошенных говорили, что запасов крови недостаточно, в 2017 году — 57%», — отмечает ВЦИОМ. Сообщается также, что большинство (81%) респондентов готовы принять участие в донорских акциях, организованных по месту работы или учебы.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 4-6 декабря методом телефонного интервью. Объем выборки 1800 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Автор

Олег Корин

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