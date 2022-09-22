17 миллионов прививок. В России отмечается низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор продолжает фиксировать низкую заболеваемость гриппом на территории России, сообщается на сайте ведомства.

«На 2-й неделе (08.01.2018-14.01.2018) на территории РФ отмечается низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ… за счет средств федерального бюджета привито более 17 миллионов детей (99,9% от запланированного количества) и более 40,6 миллиона взрослых (99,9%), в том числе более 174 тысяч беременных женщин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за счет других источников привито 8,1 миллиона человек, из них за счет работодателей – 6,6 миллиона человек.

По совокупному населению превышение недельных эпидпорогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в трех субъектах страны, говорится в сообщении. Превышение эпидпорога по центральному городу без превышения по субъекту зафиксировано в двух городах РФ, передает РИА Новости.

Уточняется, что среди детей возрастных групп 0-2 года недельные пороги эпидемической заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в пяти субъектах РФ, 3-6 лет – в восьми, среди детей в возрастной группе 7-14 — в шести, среди лиц старше 15 лет – в трех.

Добавляется, что за неделю были лабораторно обследованы более 3,3 тысячи человек, в 57 случаях обнаружены вирусы гриппа А, в 32 – вирусы гриппа В. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок составила 10%. Роспотребнадзор продолжает мониторинг иммунизации населения против гриппа.