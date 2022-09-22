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Общество > Жизнь

Особые меры. Аномальные холода пришли в 21 регион России

23 января, 18:57
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Особые меры безопасности и оказания помощи людям приняты в 21 регионе России, где установились аномальные морозы. Об этом сообщает сайт МЧС РФ.

Развернуты и функционируют 64 подвижных и 1363 стационарных пункта обогрева и питания. Усилена работа по патрулированию и своевременному ограничению движения на автодорогах, на наиболее сложных и опасных участках которых работают 133 оперативные группы, сообщают в министерстве.

В ведомстве рассказали, что за минувшие сутки из-за морозов было отменено более 290 междугородних автобусов на территории Республики Алтай, Алтайского края, Новосибирской, Омской и Томской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. В то же время авиационный и железнодорожный транспорт работает в штатном режиме.

В МЧС сообщили, что в 1,5 тысячи школ в восьми регионах занятия в связи с аномально низкими температурами отменены. Сделано это в целях профилактики простудных заболеваний и охраны здоровья детей.

«Почти 400 тысяч школьников пока учатся дистанционно», — уточнили в МЧС.

Дополнительные профилактические рейды проводятся на объектах ЖКХ, транспорта и инфраструктуры. В ходе этих мероприятий проверяется оснащение, экипировка личного состава, готовность техники, резервы материальных средств и наличие расходных материалов.

В национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС работает межведомственная рабочая группа.

«В готовности к реагированию находятся более 124 тысяч человек и 40 тысяч единиц техники, в том числе от МЧС России — более 12 тысяч человек и четырех тысяч единиц техники. Принимаются меры по увеличению группировки сил и средств, задействованных в обеспечении устойчивой работы систем жизнеобеспечения во всех населенных пунктах, включая отдаленные и труднодоступные поселения», — сказано в отчете спасателей.

Неблагоприятный прогноз Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (центр «Антистихия») касается Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской и Ярославской областей. Там ожидается местами сильный снегопад с метелью, порывистым ветром и образованием снежных накатов и гололедицы на дорогах.

Также непогоду предвещают республикам Марий Эл, Татарстану, Чувашской Республике, Кировской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областям. На всей территории Приволжского федерального округа ожидается метель с порывами ветра до 15 м/с. Непогода распространится на все субъекты округа, за исключением Удмуртии.

В Приамурье, где температура воздуха держится в пределах 37-42 мороза (в отдаленных районах — минус 48), местные жители устраивают фотосессии, пробежки на улицах и реализуют другие необычные задумки, подстраиваясь под климатические условия.

Автор

Олег Корин

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