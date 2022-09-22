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Общество > Жизнь

Задачи для талантов. В 15 регионах создают центры по выявлению одаренных детей

28 января, 07:41
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В 15 российских регионах началось создание специальных центров по выявлению и поддержке одаренных детей, которые за основу взяли модель сочинского «Сириуса». Об этом в субботу сообщили на Всероссийской конференции «Путь к успеху», которая проходит в олимпийской столице.

Первая часть региональной сети по выявлению юных дарований уже состоялась, сообщает «Российская газета».

Соглашение по созданию специальных центров было подписано с 46 регионами, в 15 из них они уже создаются, рассказала руководитель фонда «Талант и успех», созданного для организации образовательного центра «Сириус», Елена Шмелева.

Сеть развивается совместно с сильными вузами на местах и компаниями, которые собственно и должны стать местом работы для этих ребят. Причем модель горизонтальная, она позволит встраиваться детям с пятых-шестых класса. То есть гораздо раньше, чем в «Сириусе», где мы работаем с ребятами постарше. И самое главное — проект позволит прошедшим обучение в сочинском центре, возвращаясь домой, оказаться на базе сильных вузов и компаний-партнеров, которые смогут дать талантам задачу сложностью следующего уровня. Это поможет подстегнуть развитие таких детей.

Как выяснилось, до 2020 года в каждом регионе страны должна появиться такая структура. Плюс уже разработана и открыта специальная программа профессиональной подготовки школьных педагогов, которая будет проходить в ОЦ «Сириус».

Автор

Олег Корин

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