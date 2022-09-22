Дышим носом. На Центральную Россию надвигаются аномальные морозы

Спасатели предупреждают жителей ряда областей Центрального федерального округа о надвигающихся аномальных морозах. Кое-где столбик термометра упадет до минус 35 градусов.

В Тверской области в период с 22-го по 25 февраля, как сообщает региональное управление МЧС, прогнозируются морозы от минус 20 до минус 27 градусов, с 26-го по 28 февраля температура воздуха может упасть до 30-33 градусов ниже ноля.

В Ярославской области в период с 22 февраля до конца месяца ожидаются морозы до минус 25 градусов днем и до 35 ночью. Среднесуточная температура воздуха в эти числа составит минус 19 — минус 27 градусов, что ниже нормы на 9-17 градусов, отмечают в региональном ведомстве.

В Липецкой и Тульской областях температура воздуха будет на 7-12 градусов ниже нормы и опустится до минус 19 — минус 24. Днем в Липецкой области, по данным спасателей, уже 22 февраля будет 10-15 градусов мороза.

В Костромской области ожидается до 23 градусов мороза с 22-го по 28 февраля, что ниже нормы на 9-17 градусов, сообщает РИА «Новости».

Аномальные морозы ожидаются и в Москве: 23 февраля столбик термометра опустится до минус 20 градусов, по региону — до минус 25. Похолодание в центральных районах России продлится до 28 февраля. Среднесуточная температура в эти дни будет на 7-12 градусов, местами на 15-18 градусов ниже климатической нормы.

Спасатели рекомендуют россиянам без острой необходимости не выходить на улицу и не выезжать куда-либо на личном автотранспорте. Также в МЧС не советуют выходить на мороз без варежек, шапок и шарфов. Лучший вариант — варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с меховой отделкой внутри. Перчатки из натуральной кожи и искусственных материалов от мороза не спасают, отмечают спасатели.

Кроме того, не стоит носить на морозе металлические (в том числе золотые, серебряные) украшения — кольца, сережки и т. д. Во-первых, металл остывает гораздо быстрее тела до низких температур и может прилипнуть к коже, вызвав боль и травмы. Во-вторых, кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови.

«В целом на морозе старайтесь избегать контакта голой кожи с металлом», — предупреждают в МЧС. При этом на ветру вероятность обморожения гораздо выше, чем в укрытии.

Если появилась неисправность в машине вдали от населенного пункта или в незнакомой местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону 101 или 112 либо ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль.

В случае если уберечься от обморожения все же не удалось, надо согреть отмороженную часть тела, растерев сухой мягкой тканью, затем поместить ее в теплую воду и постепенно довести температуру воды до 40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то надо вытереть руку (или ногу) насухо, надеть перчатки/носки) и по возможности обратиться к врачу.

В МЧС также напоминают, что, оказавшись на морозе, нужно постоянно двигаться и дышать носом, а не ртом.