Дополнительные трудности. В Кабардино-Балкарии потомкам фронтовиков вручили затерявшиеся с войны награды

Орден Отечественной войны II степени и удостоверения еще к семи боевым наградам переданы детям и внукам фронтовиков в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Торжественная церемония состоялась в канун Дня защитника Отечества и еще раз показала, как много может сделать одна семья ради сохранения памяти о героях-земляках.

По словам Рустама Канаметова, который исполняет сейчас обязанности главы администрации, их конференц-зал в последнее время стал похож на оперативный штаб по розыску и передаче потомкам фронтовиков затерявшихся с войны наград. Стараниями Ахмеда Беталовича Нахушева и его детей — студентки Дианы, школьников Инала и Арианы — за три года найдено 90 неврученных орденов и медалей, и 88 случаях наградные документы уже переданы законным наследникам.

В этот раз церемония была особенно трогательной: вместе с удостоверением, которое подписано президентом России Владимиром Путиным, дочери участника войны был передан и сам орден, сообщает «Российская газета».

Трудно подобрать слова, чтобы выразить те чувства, которые испытала Раиса Гумарбиевна Мандриченко, получая из рук Рустама Канаметова и межрайонного военкома Мухамеда Сосналиева орден Отечественной войны II степени, которым ее отец, уроженец Атажукино Гумарби Хажпагович Зеков был награжден 22 декабря 1944 года посмертно.

Как следует из наградного листа, «в бою 25.11.1944 года при наступлении на сильно укрепленный рубеж обороны немцев в районе деревни Сэпэнэ Либавского уезда Латвийской ССР, стрелок 6-й стрелковой роты красноармеец Зеков в числе первых поднялся в атаку, ворвался в траншею врага и уничтожил там двоих гитлеровцев, при этом сам погиб. Зеков достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны II степени».

Однако вернуть заслуженную награду близким фронтовика оказалось делом не простым — на переписку и сбор подтверждающих документов ушел не один год. Как пояснил Ахмед Нахушев, дополнительные трудности создавало то обстоятельство, что в документах военной поры Гумарби Хажпагович Зеков проходил как «Григорий Павлович Зеков». Пришлось обратиться в Баксанский районный суд, который установил, что Раиса Гумарбиевна Мандриченко является дочерью Гумарби Хажпаговича Зекова.

В итоге все подтверждающие документы были собраны, и награда пришла в семью. Годом ранее Р.Г. Мандриченко получила удостоверение к другой неврученной награде отца — ордену Красной Звезды.

А внуку старшего сержанта Кадира Хапаговича Тлихураева вручили удостоверение к медали «За оборону Киева». Отважный воин умер от полученных ран 24 июля 1941 года и был посмертно награжден орденом Красного Знамени. Удостоверение к этой награде его дочери Аминат было передано еще в мае 1992 года.

Красноармеец Буба Исламович Нагоев был представлен к медалям «За отвагу» и «За оборону Кавказа», но не успел получить ни одну из них — умер от полученных в бою ран и похоронен в Бердичеве, это Житомирская область Украины. Об этом никто в семье не знал, пока Ахмед Нахушев не отыскал в архивах нужные сведения. В конце прошлого года удостоверение к медали «За отвагу» передали близким фронтовика, а 22 февраля удостоверение к медали «За оборону Кавказа» передали представителю рода Нагоевых Абдулу Зульбиевичу.

Внук еще одного фронтовика — старшины Хасанби Хакяшевича Хасанова из Вольного Аула, награжденного за период с 11 ноября 1943 года по 24 января 1945 года тремя боевыми орденами — получил удостоверения к орденам Славы II степени, Красной Звезды и медали «За взятие Кёнигсберга». А орден Славы III степени воин получил сам…

Дети и внуки фронтовиков, в чьи семьи пришли награды дедов и отцов, от всего сердца благодарили Ахмеда и Диану Нахушевых и всех, кто помогает им в многотрудной и очень важной работе.