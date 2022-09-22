Специальный чип. К ЧМ по футболу в регионах увеличат количество приютов для животных

Количество приютов для бродячих животных увеличится во многих российских городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018), сообщили ТАСС представители региональных и местных властей.

Вместе с администрациями отловом животных, уходом за ними, устройством их в семьи займутся и зоозащитники, где-то они даже сами построят к началу чемпионата новые приюты. В некоторых городах активисты готовы помогать оформлять документы на бездомных животных болельщикам, если тем приглянется какой-нибудь кот или пес.

Первый в истории России чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах РФ: Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова сообщила, что оргкомитет «Россия-2018» (занимается подготовкой и проведением чемпионата мира) и Минспорта РФ намерены обязать регионы, где пройдут матчи турнира, построить приюты для бездомных животных.

Дополнительные вольеры для временного содержания бездомных животных во время ЧМ-2018 построят в Нижнем Новгороде.

Два участка выделят некоммерческой организации «Нижегородский благотворительный фонд защиты животных “Сострадание НН”, которая с 2014 года работает над сокращением численности бездомных животных — занимается их отловом, стерилизацией, реабилитацией, пристраивает в семьи нижегородцев.

«Мы ждем, пока нам выделят два участка земли рядом с уже существующими нашим приютом и центром стерилизации, за свой счет готовы успеть построить места для дополнительного содержания этих животных, которых нужно на 45 дней чемпионата мира изъять от тренировочных баз и от фан-зон. Движение по земле идет, мы успеем построиться и успеем их отловить», — рассказал ТАСС директор фонда Владимир Гройсман.

Он добавил, что идет работа по поиску финансирования содержания животных.

«Это небольшие деньги, хотя бы на еду. Все остальное мы сделаем за счет благотворительных средств», — сказал Гройсман.

По его словам, в период, пока бездомные животные будут находиться в приюте во время проведения чемпионата мира, фонд также готов провести вакцинацию — привить от бешенства каждое попавшее к ним животное, так как это необходимо делать раз в год.

«В Сочи в преддверии ЧМ-2018 откроются два новых приюта для бездомных животных. Первый земельный участок под строительство выделен на территории бывшей адлерской птицефабрики, здесь будет создана необходимая инфраструктура для ветеринарного обслуживания животных, уход за собаками возьмут на себя волонтеры. Приют планируется открыть в конце марта», — сообщил ТАСС депутат Заксобрания Краснодарского края Виктор Тепляков.

По его словам, второй приют разместится в Лазаревском районе Сочи.

«Есть договоренность с главой Лазаревского района, который сейчас интенсивно ищет либо ангар, либо пустой земельный участок, для того чтобы там тоже можно было размещать безнадзорных животных. На сегодняшний день в районе 12 волонтерских зоозащитных организаций располагаются на придомовых территориях. Этот вопрос тоже надо решать — объединять их в единый приют, чтобы все было в рамках закона», — отметил депутат.

Власти Ростова-на-Дону также работают над тем, чтобы открыть дополнительный центр для безнадзорных животных, но к ЧМ-2018 они этого сделать не успеют.

«Сейчас идут предпроектные работы по созданию современного центра безнадзорных животных, новый центр будет построен уже после чемпионата, но его создание началась в рамках подготовки города к футбольному турниру. Под строительство на территории города Ростова-на-Дону выделен земельный участок площадью 3 га», — рассказал ТАСС заместитель министра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков.

По его словам, планируется, что на время чемпионата подготовят половину территории будущего центра, установят вольеры по временной схеме для размещения и содержания отловленных на улицах собак и кошек.

Проектная мощность центра составит порядка 1,5 тыс. животных, около 700 мест будут задействованы на ЧМ-2018. Источник финансирования строительства пока не определили.

«У нас уже есть действующий центр безнадзорных животных, на территории которого содержатся животные, порядка 300 голов. Есть еще у отдельных подрядчиков на территории области несколько стационарных мест для размещения животных. Понимая, что мощностей этих недостаточно, администрацией Ростова-на-Дону принято решение о строительстве нового центра», — сказал Былков.

Волонтеры из Ростова-на-Дону также заявляют, что готовы помочь болельщикам оформить документы на бездомную кошку или собаку, если они захотят увезти понравившееся им животное после завершения чемпионата мира.

Помочь болельщикам забрать бездомных животных с собой готовы и в Волгограде. Городскому питомнику здесь активно помогают искать хозяев для животных добровольцы-волонтеры, представители общественных организаций.

При этом, по данным властей, приютов для бездомных животных в городе достаточно.

В пресс-службе администрации Волгоградской области ТАСС сообщили, что строить приюты к чемпионату мира в Волгограде не собираются. Представитель администрации города Волгограда уточнила, что в ближайших планах — увеличить количество вольеров, это позволит содержать в питомнике уже около 250 бездомных собак.

«Работы начнутся уже этой весной с наступлением тепла, также будет продолжено строительство выгулочной площадки, где с животными занятия будут проводить кинологи-волонтеры. Но это плановые работы, они не привязаны к тому, что в городе летом пройдут матчи ЧМ-2018», — отметила собеседница агентства, добавив, что в городе уже несколько лет действует питомник для безнадзорных собак на 200 животных.

Строить к ЧМ-2018 новые приюты для животных не планируют также в Казани, Екатеринбурге и Петербурге.

По данным властей Петербурга, в городе работает шесть приютов для безнадзорных кошек и собак, в преддверии чемпионата мира дополнительные меры по регулированию численности безнадзорных животных здесь не принимаются.

«Мы продолжаем работать в том режиме, который выработан в течение уже больше 10 лет. Мы не активизируем работу в связи с предстоящим спортивным событием», — сообщил ТАСС начальник городского управления ветеринарии Юрий Андреев.

«На сегодняшний день проблема с безнадзорными животными в Казани уже не так остро стоит. В настоящее время в Казани существует приют для бездомных животных с их единоразовым содержанием до 400 голов, он уже работает без каких-либо проблем. Животные помещаются в пункт приема-передержки, где проходят десятидневный карантин, они либо стерилизуются, либо кастрируются. Животным, которые выпускаются, делают либо клеймо, либо бирку, а потом выпускают», — сообщил ТАСС член группы по надзору за бездомными животными Республики Татарстан Рустем Нуруллин.

По его словам, в апреле единоразовую пропускную способность этого пункта планируется увеличить до 1 тыс. голов.

«Земельный участок позволяет разместить дополнительные вольеры, земля готова, ждут просто, когда снег сойдет. Острой необходимости с учетом этого в дополнительных пунктах нет», — сказал Нурулин.

В городах, где пройдут матчи чемпионата мира, отмечают, что давно ушли от практики умерщвления бродячих животных.

В Екатеринбурге, например, таких животных собираются делать полноценными «жителями города», для чего собаке или кошке нужно будет пройти курс лечения, по завершению которого животное должны стерилизовать. Затем на него будут оформлять паспорт с фотографией, животному также должны будут вживлять специальный чип, а на ухо прикреплять яркую бирку — знак, что оно безопасно и что у него есть особые права.

Для реализации этого проекта, как отмечали ранее в администрации Екатеринбурга, нужен новый федеральный закон о защите животных.

Сейчас такой закон прорабатывается.