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Общество > Жизнь

Миллион за набережную. Жители сибирских городов 18 марта выберут проекты благоустройства парков

14 марта, 06:31
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Жители сибирских городов, где наряду с президентскими выборами 18 марта пройдет голосование по проектам благоустройства городских пространств, решат, как улучшить городские скверы, реконструировать парки и обустроить набережные.

В Кемеровской области голосование за проекты благоустройства пройдет в трех городах, которые в этом году празднуют юбилей. Как рассказали ТАСС в департаменте жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона, это Кемерово, которому исполняется 100 лет, Новокузнецк — ему будет 400 лет, и Белово, которому исполнится 80 лет.

Жители 70-тысячного моногорода угольщиков и энергетиков Белово, в частности, выберут проект благоустройства из шести вариантов реконструкции Центрального городского парка, в котором должны появиться спортивные и игровые площадки, велосипедная дорожка и современные аттракционы, главным из которых станет колесо обозрения.

«Цель организаторов проекта — создать в городе такое место отдыха и развлечений, которое смогло бы стать составить конкуренцию ведущим паркам области», — добавили в департаменте.

В Красноярске в текущем году запланировано привести в порядок 10 скверов, которые жители выберут из 18 предложенных вариантов в день голосования. Жительница города Вера Петрова хотела бы видеть в их числе сквер Чернышевского, где может появиться дорожка для скандинавской ходьбы, уличные тренажеры, экотропа.

«Как минимум два раза в неделю бываю в этом сквере, занимаюсь скандинавской ходьбой. Таких спортивных целая группа, поэтому хочется, чтобы в сквере была создана специализированная дорожка. Также я предложила предусмотреть уличные спортивные тренажеры. Считаю, что сквер должен преобразиться с учетом пожеланий разных поколений: и детей, и молодежи, и взрослых», — сказала Петрова.

Два из десяти проектов по благоустройству городских парков, площадей и скверов выберут жители Читы. Их эскизы уже опубликованы на сайте мэрии. В числе представленных проектов — вторая очередь благоустройства центральной площади города, реконструкция которой началась в 2017 году. Горожанам также предложили проекты улучшения еще трех площадей, четырех парков и двух скверов.

Жителям Барнаула в день голосования нужно будет выбрать шесть из десяти территорий, которые войдут в программу ремонта на 2018 год. Среди объектов, за которые предлагают проголосовать в городе — Нагорный парк на берегу Оби, пешеходная зона Обского бульвара и Демидовская площадь. По словам сопредседателя регионального штаба Общероссийского народного фронта Марины Ермоленко, причин организовать голосование в один день с президентскими выборами две: это поможет сократить расходы и даст возможность выразить свою позицию старшему поколению, которое не может воспользоваться онлайн-ресурсами.

«Мы исходили из того, чтобы сократить расходы, не делать дополнительный день для голосования, а второе — все-таки электоральная активность на выборах президента традиционно высокая, онлайн-голосование не всем категориям населения доступно, не всегда старшее поколение владеет технологиями», — пояснила ТАСС Ермоленко.

В Омской области, где проекты будут выбирать в Омске, Исилькуле, Калачинске и Таре, такую практику называют формированием задела по планам благоустройства на будущее. «Главное — узнать мнение жителей. Учитывая, что в дальнейшем финансирование проекта планируется увеличить в два раза, уже сейчас необходимо понимать, что мы будем делать в последующие годы», — рассказал ТАСС заместитель председателя правительства региона Сергей Фролов.

Такая практика общественного обсуждения проектов благоустройства благоприятно скажется не только на комфорте проживания, но и на экономике городов, если развивать не центральные, а периферийные территории, считает новосибирский урбанист и архитектор Евгений Чугунов.

«К преобразованному месту будет стягиваться пешеходный поток, а за ним и бизнес. Рост числа пешеходов приводит к увеличению числа торговых точек и пунктов быстрого питания и социального обслуживания. В благоустроенных районах и прилегающих к ним улицах возрастает арендная ставка, а за этим последует дальнейшее улучшение и строительство вокруг обновленных территорий», — сказал собеседник агентства.

Необычное голосование ждет жителей Улан-Удэ. 18 марта в столице Бурятии определят не только приоритеты благоустройства общественных территорий, но и победителя конкурса на лучший дизайн-проект набережной, проходящей в центре города вдоль рек Уда и Селенга.

Победитель получит 1 млн рублей. За второе и третье место предусмотрены призы в 300 и 100 тыс. рублей соответственно. Как будет выглядеть набережная в Улан-Удэ, пока неизвестно, но на ней будет установлена скульптура авторства художника Даши Намдакова под названием «Селенга». Он написал на своей странице в Facebook, что это будет бронзовая фигура высотой почти 4 метра.

«Для бурят река — это путь, поэтому я стал лепить всадницу, юную девушку, которая отправилась в дорогу на своем верном спутнике. Ноги коня — в воде, он идет, осторожно нащупывая брод, он бережет свою хозяйку. Для меня важно, чтобы люди могли бы подходить к бронзовой скульптуре, рассмотреть картинки на пьедестале, полюбоваться и девушкой, и открывающимся видом на панораму Селенги», — сказал скульптор.

Автор

Олег Корин

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