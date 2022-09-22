Неработающие женщины. Только четверть российских мужчин ценят женский ум

Только четверть российских мужчин ценят женский ум, лишь двадцатая часть женщин – мужскую внешность, пишет газета «Известия» со ссылкой на всероссийский опрос «Левада-центра».

«Сексапильность мужчины для россиянок практически не важна (1%), как, впрочем, и внешность избранника (5%)» — пишет издание.

Как добавляет газета, среди мужчин «только четверть респондентов ценят в представительницах противоположного пола ум».

«А умение зарабатывать и вовсе оказалось на последнем месте: лишь 4% опрошенных считают это важным качеством женщины», — отмечает издание.

По данным «Известий», опрос проводился с 7 по 12 марта в 52 регионах России. В нем приняли участие 1,6 тысячи жителей городов и сел.