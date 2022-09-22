Сложность проживания. Российские ВУЗы поддерживают ликвидацию заочного обучения

Представители российских вузов поддержали высказанное главой Минобрнауки РФ Ольгой Васильевой предложение о ликвидации заочной формы обучения, назвав этот формат получения образования неэффективным из-за отсутствия контакта студента с преподавателем и образовательной средой. Вместе с тем, учитывая популярность заочной формы образования, особенно среди жителей малых городов, где нет вузов, ей стоит искать альтернативу, например в лице онлайн-курсов, отметили представители образовательного сообщества.

Частично — для экономических и юридических специальностей — «заочку» в России отменили в 2016 году, глава Минобрнауки называла этот механизм обучения фиктивным. Часть российских вузов, в частности в Новосибирске и Санкт-Петербурге, полностью отказались от заочного обучения еще раньше. На Кавказе и в Поволжье на смену ей внедряют онлайн-курсы, а Дальний Восток указывает на трудности с приездом студентов из удаленных районов в крупные города, где расположены вузы, и пока еще ищет решение проблемы.

«Заочная форма обучения не позволяет полноценно обучить специалиста по ряду направлений подготовки. Поэтому мы поддерживаем инициативу Минобрнауки о сокращении перечня направлений подготовки, по которым ведется обучение по заочной форме, и перевод таких направлений в очно-заочную форму», — сообщил ТАСС ректор Донского государственного технического университета (ДГТУ) Бесарион Месхи.

Ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский согласился с коллегой, указав на то, что вопрос здесь не только в методиках обучения, но и в особой среде, которая способствует вузовскому обучению.

«Качественное образование — это не только лекции, коллоквиумы и экзамены. Важна еще среда, живое общение, причем не только с преподавателями, но и со сверстниками и практикантами-экспертами. Нужна концентрация образовательного процесса, чтобы всё, что происходит вокруг, работало на профессиональный и личностный рост», — сказал Галажинский, пояснив что «особая среда» формирует и сознание специалиста.

Представители вузов Дальнего Востока — региона, где малые города расположены порой на огромном расстоянии от образовательных центров, — отмечают потенциальные сложности, связанные с отменой заочной формы образования. Переход на вечернюю форму затруднит положение таких студентов — они просто не смогут регулярно посещать лекции и семинары.

В Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) отказались от заочной формы для юристов и экономистов, однако отменить ее для всех специальностей означает лишить возможности получить образование тех, кто «виноват» лишь тем, что далеко живет, отметил в беседе с ТАСС замдиректора департамента по обеспечению качества образования СВФУ Владимир Игнатьев.

«И заочная, и вечерняя формы обучения выгодны для работающих граждан, но есть разница в организации образовательного процесса. Трудности возникнут у студентов, проживающих вне места нахождения вуза, так как они не смогут каждый день посещать занятия», — сказал он.

На ту же проблему указал и. о. ректора Сахалинского госуниверситета Олег Федоров.

«Заочное обучение очень сложно заменить вечерним, потому что у нас учатся студенты из самых разных районов Сахалинской области, и в силу удаленности некоторых муниципалитетов от областного центра вечером они учиться не смогут. Мы не можем набирать маленькие группы по пять-шесть человек: в прошлом году мы выпустили семь биологов, это очень нерентабельно — затраты большие, а выход специалистов маленький», — пояснил Федоров.

О том же говорят и в Северо-Кавказском федеральном университете.

«В СКФУ на заочной форме обучается около 9 тыс. студентов, из них 70% не проживают в городах, где находится университет… Это основная сложность перевода студентов с заочной формы обучения на очно-заочную: студент будет вынужден либо отчислиться, либо переводиться в университет, территориально близко расположенный к месту его проживания. В настоящее время в нашем университете не планируется менять форму обучения для каких-либо специальностей», — отметила в беседе с ТАСС проректор СКФУ по учебной работе Ирина Соловьева.

О высокой востребованности заочной формы обучения в масштабах страны говорят и статистические данные. По данным статистического сборника, подготовленного в 2017 году Минобрнауки РФ и Высшей школой экономики, в России насчитывается почти 385 тыс. студентов-заочников в учебных учреждениях среднего звена (около 18% от общего их числа), а в вузах их доля и вовсе почти равна доле учащихся по очной форме — 2,2 млн человек из общего числа студентов в 4,76 млн (47%). Вечернее обучение гораздо менее популярно — образование в такой форме получают 149 тыс. студентов вузов и 48,6 тыс. учащихся средних специальных учебных заведений.

Вместе с тем у заочной формы обучения есть масса недостатков, прежде всего качество получаемых знаний, признают эксперты.

«Очевидный минус в том, что на заочном обучении мало контактных форм обучения — лекций, семинаров. При такой форме большая ответственность ложится на самих обучающихся», — рассказал проректор Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) по учебной работе Сергей Брованов.

В итоге, по его словам, уровень квалификации у выпускников-заочников зависит больше от личных качеств студента и его желания учиться.

«На заочной и вечерней формах обучения, как правило, обучаются люди, которые в силу возраста более ответственно могут подходить к образовательному процессу. И здесь надо брать в расчет индивидуальные качества студента — ответственность и заинтересованность в получении знаний», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, сама по себе заочная форма нередко становится коррупционным фактором в сфере образования, сказал ТАСС ответственный секретарь приемной комиссии ДГТУ Александр Кечемайкин.

«Заочники приезжают, и начинается вплоть до криминальной составляющей: мало того, что на платном учатся, еще и хотят дать деньги, чтобы поставили зачет», — отметил Кечемайкин.

В настоящее время государственные вузы могут самостоятельно выбирать формы обучения в зависимости от спроса и ситуации на рынке труда, рассказала ТАСС ответственный секретарь приемной комиссии Южного федерального университета Гульнара Ломакина.

«Поэтому нельзя сказать, что по каким-то направлениям подготовки мы планируем менять форму обучения. Ежегодно по каждому из направлений принимается отдельное решение, в зависимости от заказов работодателей и спроса поступающих», — пояснила она.

Из этих соображений ряд вузов уже полностью отказался от заочного обучения. Среди них — Новосибирский госуниверситет (НГУ), который готовит много научных специалистов, и Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ), где считают, что выпускники-заочники менее компетентны и менее востребованы на рынке.

«НГУ — исследовательский университет, а такой формат предполагает и большое количество практикумов, и работу в лабораториях исследовательских институтов с первых лет обучения. Ничто из перечисленного невозможно реализовать в любом другом формате, кроме очного. Вот как, например, вырастить физика-экспериментатора, если он никогда не видел ни одной установки?» — рассказал ТАСС ректор НГУ Михаил Федорук.

В Санкт-Петербургском госуниверситете (СПбГУ) заочное обучение сочли неэффективным еще в 2010 году.

«Решение об отказе от было продиктовано главным приоритетом: им была и остается подготовка компетентных и востребованных специалистов», — рассказала ТАСС первый проректор по учебной, внеучебной и учебно-методической работе вуза Екатерина Бабелюк.

При этом, по ее словам, такая мера не повлияла на число иногородних студентов. В 2017 году более 70% первокурсников вуза оказались жителями других городов России.

Альтернативой заочной форме обучения и решением проблемы в современном мире информационных технологий могут стать онлайн-курсы, считают эксперты. Такую практику уже внедрили, в частности, в Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГУ) и Национальном исследовательском Нижегородском университете (ННГУ).

«Для заочников КБГУ вот уже два года широко применяются элементы электронного и дистанционного обучения. На сегодняшний день портал проекта КБГУ “Открытый университет” содержит более 500 курсов, ориентированных на студентов заочной формы обучения», — сообщил ТАСС проректор по учебной работе Вадим Лесев.

В ННГУ, где учится около 8 тыс. студентов-заочников, онлайн-лекции сейчас используют в рамках пилотного проекта. В этом году планируется запустить, как минимум, 10 курсов по разным направлениям. По словам ректора Евгения Чупрунова, заочно невозможно учить инженеров, физиков, врачей. А вот экономистов и гуманитариев — вполне реально, и онлайн-образование здесь поможет, считает Чупрунов.

«Я думаю, что заочное образование уйдет, и ему на смену очень быстро придет онлайн-образование. Это совершенно нормально, когда ты имеешь возможность не просто книжки прочитать, а послушать по интернету лекции выдающегося человека, с ним же по интернету пообщаться, провести какие- то решения задач, практических заданий», — рассказал ТАСС Чупрунов.