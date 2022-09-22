Разница в 13 раз. На Камчатке самые высокие цены на ЖКХ

Жилищные услуги с переходом на «прямые» договоры станут основной статьей доходов управляющих компаний. Но в отличие от коммунальных ресурсов они не ограничены в росте. В каких регионах собственники квартир за эти услуги платят больше других, выяснила аналитическая служба компании «ФинЭкспертиза».

Самыми дорогими с точки зрения содержания оказались регионы севера Сибири и Дальнего Востока. Жителям Камчатки за содержание и ремонт домов приходится платить больше всех в России — 44,83 рубля за квадратный метр, сообщает «Российская газета». Также в числе самых дорогих регионов с точки зрения ЖКХ Чукотский автономный округ — 43,35 рубля и Ямало-Ненецкий автономный округ — 35,67 рубля за квадратный метр.

Самый высокий тариф за жилищные услуги по стране больше самого низкого в 13,5 раза. Меньше всего платят жители Ингушетии — 3,3 рубля за кв. метр. В числе самых дешевых с точки зрения содержания жилья регионов в основном южные республики. Так, собственники квартир в Калмыкии отчисляют 9,31 рубля за кв. метр, Кабардино-Балкарии — 11,71 рубля.

Зависимость от климата здесь не так очевидна, как с коммунальными платежами. Однако многие материалы стоят дороже на Cевере, да и к зарплате применяются северные надбавки, поясняет Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль». В некоторых регионах жителям платить за услуги ЖКХ тяжелее из-за низких зарплат. Больше всего от зарплаты за жилищные услуги отдают в Нижегородской области — 4,71 процента, чуть меньше в Новгородской и Саратовской областях. Меньше всего в Ингушетии — 0,75 процента.

Нельзя однозначно сказать, что чем меньше тариф, тем «честнее» управляющие компании. В ряде случаев заниженный тариф по жилищным услугам говорит о том, что управляющая компания мошенничает.

«Есть случаи, когда стоимость жилищных услуг установлена в размере 8 рублей за метр, самая низкая — 5 рублей за метр, за эту стоимость ничего невозможно сделать», — говорит Разворотнева.

В среднем по России собственники платят за содержание и ремонт своего жилья 22,15 рубля за кв. метр. Проблема в том, что нет понятного механизма формирования цен на жилищные услуги.

«В Подмосковье можно встретить дома, в которых стоимость жилищных услуг составляет 100 рублей за метр», — говорит Разворотнева.

Недавно минстрой разработал методику расчета платы за жилищные услуги. Хотя жилищные услуги не ограничены четким «потолком». Методология, скорее, основана на расчете среднерыночных цен. Она будет применяться в отношении домов, где собственники квартир не заключили договор управления и не прописали в нем стоимость обслуживания.

«Если собственники не приняли решение, то стоимость жилищных услуг устанавливает муниципалитет», — говорит Разворотнева.

Заключение «прямых» договоров между владельцами жилья и ресурсоснабжающими организациями для недобросовестных компаний может стать поводом поднять стоимость услуг. Но для добросовестных компаний коммунальные ресурсы были статьей расходов, считает Разворотнева.

«То есть с собственников сумма собиралась не в полном объеме, а ресурсоснабжающим организациям отдавалась в полном», — говорит она.

Чтобы закрыть «дыры», деньги переводились с графы «содержание». Поэтому она не считает, что переход на «прямые» договоры скажется на стоимости жилищных услуг.