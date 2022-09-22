Уходим в минус. В центре России объявлено штормовое предупреждение из-за циклона

Гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение об усилении ветра, дождях и снеге из-за перемещения скандинавского циклона в Центральный федеральный округ в выходные и в понедельник. Сообщение об этом опубликовано на сайте Гидрометцентра в четверг.

«Днем 21 апреля и 22 апреля в большинстве областей Центрального федерального округа (ЦФО) ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-22 м/с, в северной половине ЦФО пройдут дожди, в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской, Рязанской областях со снегом и установлением местами временного снежного покрова толщиной до 5-15 см», — говорится в сообщении.

Также синоптики предупреждают о понижении температуры воздуха в ночь на воскресенье, 22 апреля, до —2..-5 градусов, передает ТАСС. Днем ожидается 2-8 градусов. В ночь на понедельник на севере региона подморозит до 0..-6 градусов.

На пятницу, 20 апреля, желтый уровень опасности («потенциально опасная погода») в ЦФО объявлен из-за ветра во Владимирской области и на юге региона: в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Орловской областях.