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Общество > Жизнь

Замороженное внимание. Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам по выбору мяса для шашлыка

26 апреля, 14:27
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Роспотребнадзор в преддверии майских праздников дал рекомендации россиянам о том, как правильно выбрать мясо для шашлыка, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Роспотребнадзор не рекомендует покупать мясо (и другие продукты) в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов», — говорится в сообщении.

Также ведомство рекомендует россиянам обращать внимание на внешний вид и запах мяса при покупке свежего продукта, передает РИА Новости. Кроме того, потребителям советуют обращать внимание на маркировку при покупке готового замаринованного шашлыка.

«Обязательно найдите дату изготовления: производственный маринад может храниться не более недели. Лучше, когда дата проштампована на банке. Если ваш выбор — шашлык, упакованный в пластиковое ведерко, проверьте крышку. Она должна быть слегка вогнутой, ни в коем случае не вздутой», — добавляется в сообщении.

Кроме того, россиянам рекомендуют обратить внимание на количество жидкости при покупке шашлыка заводского производства: охлажденное хорошее мясо поглощает маринад, а замороженное мясо залитое уксусом, наоборот выделяет сок.

Автор

Олег Корин

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