Масштабная проверка. Почти в половине молочной продукции в России выявили нарушения

Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Роскачество отчитались об итогах масштабной проверки молочной продукции, которая продается в российской рознице. Как оказалось, различного рода недочеты содержатся примерно в 40 процентах товаров этой категории. Наибольшая доля нарушений была зафиксирована при исследовании творога — в 60 процентах случаев, передает ТАСС.

Проверка проводилась по поручению правительства РФ в феврале-марте 2018 года. В исследовании участвовали творог жирностью 9%, молоко 3,2% и сливочное масло 72,5%, в общей сложности 250 федеральных и региональных брендов.

Нарушения были выявлены в 18 пробах молока из 90 отобранных (20%), в 29 образцах сливочного масла из 82 (35%) и в 45 пробах творога из 73 (60%). При этом, как пояснили в Роспотребнадзоре, нарушения по творогу связаны в основном с микробиологическими показателями, то есть скорее говорят о нарушениях при транспортировке или хранении товара, а не при производстве.

В пяти пробах молока, девяти образцах творога и двух пробах сливочного масла было обнаружено превышение количества антибактериальных веществ. «Причинами являются несоблюдение требований к сырью или невозможность осуществления входного контроля молока высокоточными длительными методами в отношении каждой поступающей партии», — отметили в ведомстве.

Распространенный потребительский миф о массовом подмешивании в молочную продукцию растительных жиров не подтвердился. Немолочные жиры выявлены в восьми пробах молока из 90 отобранных и в шести пробах творога из 73 отобранных, то есть доля фальсификата не превысила 8%.

Вся проверенная продукция прошла испытания на безопасности, не было выявлено ни одной пробы молочной продукции, не соответствующей требованиям по наличию патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл или листерий.

Содержание токсичных элементов — свинца, кадмия, ртути, мышьяка, железа и меди, пестицидов, микотоксинов и меламина — ни в одном образце не превысило нормируемых техническими регламентами значений. Также не выявлено ни одного образца с превышением нормативных значений радиологических показателей: цезия-137 и стронция-90.