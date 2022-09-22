Федеральная субсидия. В Майкопе запустили 5 новых троллейбусов

В Майкопе состоялся торжественный пуск пяти новых троллейбусов «Тролза-Оптима». Договоренность о приобретении этого транспорта была достигнута во время встречи главы Адыгеи Мурата Кумпилова с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым в апреле 2017 года.

Покупка машин была субсидирована из федерального бюджета — размер субсидии производителю составил 5 миллионов рублей за каждый троллейбус, сообщает «Российская газета». Оставшаяся сумма — свыше 35 миллионов рублей — выделена на условиях софинансирования из бюджетов республики (28 миллионов рублей) и муниципалитета (7 миллионов рублей).

На сегодняшний день в Майкопе действуют 9 троллейбусных маршрутов, соединяющие все районы города, на которых работают 35 троллейбусов.

«В своей работе мы постоянно оглядываемся на ожидания общества, стараемся вовлечь в созидательные процессы всех жителей республики. По общественному транспорту нам предстоит большая работа — это и маршрутные такси, и автобусы, и троллейбусы. Необходимо внести качественные изменения в его функционирование, в том числе с учетом требований “доступной среды”. Это комплексная задача, которую нужно решать во взаимодействии всех заинтересованных сторон», — сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики также подчеркнул, что в процессе совершенствования пассажирских перевозок главный акцент должен делаться на безопасности и комфортности предоставляемых услуг, увеличении транспортных средств большей вместимости и их экологичности.

Мэр Майкопа Андрей Гетманов в свою очередь отметил, что по поручению главы республики уже предпринимаются шаги для повышения доступности общественного транспорта. Одной из мер станет изменение с 1 июня схемы движения городского транспорта.