Дорогие сладости. Сотрудники ФНС ищут в интернете налогоплательщиков-нарушителей

Сотрудники ФНС искали в интернете налогоплательщиков-нарушителей и выяснили, что в социальных сетях чаще всего предлагают свои услуги кондитеры, косметологи и фотографы, сообщила РИА Новости в пятницу начальник отдела камеральных проверок №4 межрайонной ИФНС России №10 по Тверской области Лариса Шанина.

Ранее УФНС по Тверской области сообщило, что сотрудники налоговой инспекции провели «виртуальный рейд» в интернете и сделали контрольную закупку у производителя кондитерских изделий, проживающего в Пролетарском районе города. После этого кондитера обязали предоставить декларацию о доходах за 2 года и заплатить налоги.

Шанина пояснила РИА Новости, что рейд проходил в рамках налогового контроля. Сотрудники налоговой службы искали в соцсетях людей, оказывающих различные услуги, при этом не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и не предоставляющих налоговую декларацию.

«Искали в самых распространенных соцсетях – “ВКонтакте”, “Одноклассники”, Instagram. Нашли, конечно, много. Но идентифицировали пока только 29 человек – это те, кто оказывает косметические услуги, фотографов много и много тех, кто пекарским делом занимается», — рассказала собеседница агентства.

У кондитера из Пролетарского района налоговики заказали капкейки – это была первая и пока единственная контрольная закупка.

«Это был случайный выбор, надо сказать… Нам не очень, кстати, понравилась выпечка конкретного проверяемого лица. Второй раз мы бы не стали там ничего покупать», — сказала Шанина, отметив, что при высокой цене качество выпечки у кондитера оказалось хуже магазинного.

Когда «заказчики» забирали пирожные, предложили женщине предоставить декларацию о доходах и заплатить налоги. Остальным выявленным самозанятым жителям Твери направлены уведомления о вызове в налоговый орган «для дачи пояснений». Им, по словам Шаниной, разъяснят порядок налогообложения.

Рейды в Твери и области будут продолжаться, но налогоплательщикам не стоит переживать.

«Надо не беспокоиться, а соблюдать Конституцию, выплачивать законом установленные налоги», — отметила она.

В начале мая Минфин предложил ввести в РФ с 2019 года налог на профессиональный доход со ставкой в 3% для самозанятых граждан: репетиторов, нянь, домработниц и прочих лиц, которые оказывают частные услуги, но сейчас в основном делают это нелегально. В прошлом году власти РФ уже пытались легализовать самозанятых, предложив им налоговую амнистию, которая продлена до конца текущего года. Однако успеха она не имела: в ее рамках за весь прошедший период на налоговый учет встали меньше тысячи человек.