Пристальное внимание. С начала года в России зафиксировано 700 случаев заболевания корью

Порядка 700 случаев заболевания корью зафиксировано в России в текущем году, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«В Российской Федерации в этом году около 700 случаев на всю страну, и для нас это предмет пристального внимания. Зимой это было, мы справились, и сегодня это единичные случаи также по стране, хотя завозы есть», — сказала Попова в ходе круглого стола «Роль бизнеса в глобальном развитии: может ли благотворительность быть выгодной?», проходящего в рамках ПМЭФ.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая, передает РИА Новости.

Корь – это вирусное заболевание, имеющее инфекционный характер и острое течение. Для болезни характерна высокая температура, которая может доходить до 40,5 °C, а также воспалительный процесс слизистых дыхательных путей и рта. Еще одним характерным признаком этой болезни является конъюнктивит и пятнисто-папулезная сыпь на коже.