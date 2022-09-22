Образовательный рост. Для российских учителей введут обязательную аттестацию

Обязательное внедрение национальной системы учительского роста и аттестации выпускников педагогических ВУЗов произойдет после 2020 года, считает министр просвещения РФ Ольга Васильева.

«Это 20-е годы. Это обязательная аттестация. И вы знаете, что еще обязательное будет тоже постепенно… это аттестация выпускников наших педагогических ВУЗов, то есть это вхождение в специальность», — сказала Васильева в эфире телеканала «Россия 24» в пятницу, отвечая на вопрос, о перспективах и сроках внедрения национальной системы учительского роста.

Так же министр просвещения отметила, что в России со временем будет качественно меняться Единый государственный экзамен (ЕГЭ), а обязательных для сдачи школьных экзаменов будет больше, считает министр просвещения РФ Ольга Васильева, передает РИА Новости.

«ЕГЭ будет качественно меняться. То, что их будет больше, экзаменов, — бесспорно… Нет ни одной страны мира, простите, ни одной, это я заявляю совершенно с полной ответственностью, в которой не сдавали бы математику, родной язык, родную историю, иностранный язык», — сказала Васильева.

Министр отметила, что при увеличении числа обязательных экзаменов для сдачи сложнее учиться в школе не будет.

Васильева добавила, что в этом году система сдачи экзаменов ЕГЭ меняться не будет.

«В этом году ничего не меняется. В этом году мы сдаем так, как сдаем», — пояснила она.