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Общество > Жизнь

Образовательный рост. Для российских учителей введут обязательную аттестацию

09 июня, 05:12
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Обязательное внедрение национальной системы учительского роста и аттестации выпускников педагогических ВУЗов произойдет после 2020 года, считает министр просвещения РФ Ольга Васильева.

«Это 20-е годы. Это обязательная аттестация. И вы знаете, что еще обязательное будет тоже постепенно… это аттестация выпускников наших педагогических ВУЗов, то есть это вхождение в специальность», — сказала Васильева в эфире телеканала «Россия 24» в пятницу, отвечая на вопрос, о перспективах и сроках внедрения национальной системы учительского роста.
Так же министр просвещения отметила, что в России со временем будет качественно меняться Единый государственный экзамен (ЕГЭ), а обязательных для сдачи школьных экзаменов будет больше, считает министр просвещения РФ Ольга Васильева, передает РИА Новости.

«ЕГЭ будет качественно меняться. То, что их будет больше, экзаменов, — бесспорно… Нет ни одной страны мира, простите, ни одной, это я заявляю совершенно с полной ответственностью, в которой не сдавали бы математику, родной язык, родную историю, иностранный язык», — сказала Васильева.

Министр отметила, что при увеличении числа обязательных экзаменов для сдачи сложнее учиться в школе не будет.

Васильева добавила, что в этом году система сдачи экзаменов ЕГЭ меняться не будет.

«В этом году ничего не меняется. В этом году мы сдаем так, как сдаем», — пояснила она.

Автор

Олег Корин

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