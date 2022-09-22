Ремонтный эксперимент. Юг России начал благоустройство на средства от курортного сбора

«Лермонтовский» терренкур в Лечебном парке Железноводска отремонтируют на средства, собранные от взимания курортного сбора. Стоимость работ оценивается в 26 млн рублей, рассказал ТАСС глава города Евгений Моисеев.

«С 1 мая Железноводск участвует в эксперименте по курортному сбору, отдыхающие обязаны платить по 50 рублей в сутки с человека, за исключением почти двух десятков категорий, имеющих льготы. Собрано пока 6 млн рублей, но мы уже приступили к ремонту нашего основного терренкура вокруг горы Железной, называемого “Лермонтовским” терренкуром», — рассказал он.

По его словам, весь ремонт обойдется в 26 млн рублей, и начать его уже сейчас стало возможно потому, что в бюджет края на 2018 год заранее был включен прогноз средств, полученных при взимании курортного сбора.

«Мы провели конкурсные процедуры, определили подрядчика и уже приступили. Меняем освещение, устанавливаем новые лавочки, даже новые подпорные стены устанавливаем, ремонтируем подсобные помещения. Будет новое покрытие — прессованная плитка. Делаем направленное освещение малых архитектурных форм», — говорит Моисеев.

Ольга Рухуллаева, замминистра РФ по делам Северного Кавказа, которое курирует эксперимент по взиманию курортного сбора, отметила важность того, что «механизм сбора, учета и использования средств является понятным и абсолютно прозрачным».

«Туристы должны видеть, на что идут их деньги, каким будет результат, и ощущать, что курортный сбор работает на них. Благодаря эксперименту регионы могут сконцентрировать средства на те направления, на которые сейчас не хватает финансирования, в нашем случае, освободить свой бюджет от затрат на благоустройство парков, скверов, набережных или пешеходных зон. Это мировая практика. Улучшая качество отечественных мест отдыха, мы сможем сделать наши курорты еще более привлекательными и тем самым — повысить к ним интерес не только в стране, но и за ее пределами», — сказала она.

Механизм курортного сбора отработан и будет совершенствоваться дальше, рассказывает первый заместитель министра туризма и оздоровительных курортов края Евгений Ступников.

«Безусловно, в начале эксперимента были вопросы и у нас, и у операторов курортного сбора, но сегодня мы выстроили взаимодействие», — сказал он.

Терренкур в Железноводске первоначально состоял из одной горной прогулочной тропы, устроенной вокруг тыльной стороны горы Железной и на западном склоне горы Развалка. Уже потом от него начали развиваться многочисленные прогулочные ответвления. Трехкилометровый терренкур вокруг Железной был заложен в 1899 году, позднее получил название «Лермонтовский», и по всей его протяженности расположены указатели, оформленные по мотивам произведений поэта.

По совету доктора Николая Лихонина на главном терренкуре были обустроены каменные дорожки, по типу описанных немецким профессором Максом Эртелем, который считается автором метода лечения ходьбой по гористым тропам с дозированной нагрузкой. При передвижении по нему учитываются скорость, ритм, дыхание пациента, угол наклона тропы, высота над уровнем моря, количество остановок. Особенно полезен терренкур для профилактики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Сейчас «Лермонтовский» — самый короткий и обустроенный терренкур Железноводска. На его маршрутах располагаются основные достопримечательности курорта, созданные в начале XX столетия. Каскадная лестница, напоминающая Петергоф, Пушкинская галерея — архитектурный памятник раннего модернизма, дворец эмира Бухарского — образец эклектики, навеянной узбекским зодчеством, бюветы Лермонтовского и Славяновского источников, сохранившие неоклассическую традицию, Смирновский источник, с бюветами, изящно объединенными анфиладой — напоминание о романтике русских конструктивистов.

Помимо этого, муниципалитет ведет ремонт целого ряда знаковых для курорта объектов. Капитально ремонтируется Каменная лестница — парадный вход в Лечебном парке, на что из бюджета выделено почти 30 млн руб. При реконструкции весь лестничный ансамбль, в который входят знаменитые каменные шары, «золотые» львы и ступени, будут сохранены в первоначальном виде, как их задумывали архитекторы. Параллельно ведется благоустройство всех примыкающих к лестнице прогулочных терренкуров, прогулочной улицы перед городским Дворцом культуры.

Также запланирована масштабная реконструкция и комплексное благоустройство рекреационной зоны у исторической Каскадной лестницы в Курортном парке. Ее нынешняя протяженность в 240 метров после реализации проекта увеличится еще на 620 метров. Реконструкция стала возможна благодаря победе Железноводска во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который учрежден Минстроем РФ этой весной, и большой субсидии.

«Выиграли конкурс и на следующий год преступим к реконструкции Каскадной лестницы — основной достопримечательность курорта, 1935 года постройки… Очень большие планы, и курортный сбор позволяет нам начать их реализовывать уже в нынешнем году», — рассказал Моисеев.

Все это позволит Железноводску рассчитывать на увеличение притока отдыхающих, ведь экономика города-курорта в первую очередь связана с туристско-рекреационным комплексом. Здесь действуют 23 здравницы, которые в 2017 году приняли на отдых и лечение 96,7 тыс. человек. А четыре предприятия произвели розлив 28,8 млн литров минеральной воды.

«К слову, на сегодня мы фиксируем увеличение турпотока более чем на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Такой рост у нас наблюдается уже четыре года», — сказал Моисеев.