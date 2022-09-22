Рост качества. Школьную форму проверили на прочность

Роскачество подвело результаты проверки школьной формы: исследование школьных брюк показало, что качество изделий за два года повысилось, однако проблемы с одеждой выявляются до сих пор, говорится в сообщении Роскачества.

«В исследование Роскачества вошли самые популярные бренды школьной формы на российском рынке — это 62 пары брюк стоимостью от 500 до 3,89 тысячи рублей за единицу товара на момент закупки», — говорится в сообщении.

Большая часть брюк была сшита в России (27 регионов), однако изучались также и торговые марки из Бангладеш, Белоруссии, Китая, Турции и Узбекистана, передает РИА Новости.

Исследование проходило по 60 параметрам качества и безопасности. Среди основных показателей — наличие токсичных элементов, способности ткани «дышать», впитывать и удерживать влагу. Кроме того, в программу испытаний были включены такие «потребительские» показатели, как истираемость, прочность, изменение линейных размеров («усадка» после стирки) и ряд других.

«По результатам лабораторных испытаний брюки шести торговых марок не только соответствовали требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества», — сообщает организация.

Анализ также подтвердил снижение доли некачественной продукции на рынке.

«За два года качество школьной формы выросло на 20%. В этот раз эксперты не выявили отклонений по качеству пошива, наличию токсичных веществ, а также проблем с прочностью и усадкой ткани после стирки. Это связано, в том числе, с усилением контроля за поступающими тканями со стороны российских производителей, которые дорожат своей репутацией», — отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, слова которого приводятся в релизе.

«Однако для кардинальных изменений необходима комплексная работа со всеми участниками рынка — вычищение “серых” органов по сертификации, которые выдают сертификаты соответствия продукции ненадлежащего качества, внедрение контроля сырья на предприятиях, и, конечно, развитие потребительской грамотности», — добавил министр.

Исследование Роскачества выявило ряд превышений действующих санитарно-гигиенических норм. Так, в 22 случаях из 62 изделия не смогли соответствовать техрегламенту по гигроскопичности — способности ткани впитывать и удерживать влагу. В 2016 году несоответствия по данному показателю были отмечены в 49% из исследованных товаров.

«Что касается показателя воздухопроницаемость, который показывает способность ткани “дышать” — нарушения выявлены в 14 товарах из 62. Данный показатель “страдал” в 2016 году у трети исследованных товаров», — отмечает организация.

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в ходе закупок организация выявляла одежду для школьников с подкладкой из стопроцентной синтетики, тогда как синтетические материалы не впитывают влагу и не «дышат». «Родителям школьников стоит внимательно подходить к выбору формы и учитывать все нюансы. Оптимальный состав должен включать от 45% натуральных волокон или, например, вискозы», — добавил он.

Еще одна проблема, которая была выявлена в рамках изучения школьной формы — несоответствие фактическому составу изделия, заявленному на маркировке. Отклонения по составу в детских брюках были выявлены в половине исследованных товаров.

«Сегодня известны технологические способы поставщиков скрыть огрехи и изъяны сырья, замаскировав их вкраплением натуральных нитей. Поэтому российским производителям при контроле тканей необходимо внедрять современные методы испытаний и не допускать введения потребителя в заблуждение нечестной этикеткой», — подчеркнул руководитель Роскачества.

Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский «Знак качества».